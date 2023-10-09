Exabeam з Google Cloud розробляють нові функції генеративного AI для підвищення ефективності операцій безпеки

9 октября 2023 г., 14:25

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Компанія NWU, що має статус офіційного ексклюзивного дистриб'ютора рішень Exabeam у нашій країні, повідомила, що виробник оголосив про розширення співпраці з Google Cloud у галузі розробки генеративних моделей штучного інтелекту (AI) у портфелі продуктів New-Scale SIEM, орієнтованих на хмарні технології. Зазначається, що партнерство з Google Cloud у процесі спільної розробки продуктів генеративного штучного інтелекту Google Cloud прискорить розробку вдосконалень продуктів безпеки Exabeam на основі AI.



"Ми вирішили побудувати платформу Exabeam Security Operations Platform на Google Cloud не тільки через її гіпермасштабованість та швидкість, але й через її здатність підтримувати той тип технічно передових продуктів безпеки, які ми створюємо в Exabeam. Поточні та майбутні інновації Google Cloud в області штучного інтелекту ідеально доповнюють наші можливості в галузі AI, орієнтовані на безпековий ринок", - сказав Адам Геллер (Adam Geller), генеральний директор компанії Exabeam. "Ми з нетерпінням чекаємо на можливість представити генеративний штучний інтелект у New-Scale SIEM, який зараз використовується в Google Cloud для модернізації операцій безпеки новими та раніше неймовірними способами".



Компанія Exabeam розробила аналітику поведінки користувачів та об'єктів (UEBA) на основі машинного навчання (ML) – одного з перших застосувань AI на ринках управління інформацією та подіями безпеки (SIEM). Компанія Exabeam однією з перших почала використовувати штучний інтелект для підвищення точності та швидкості виявлення загроз, а також для автоматизації розслідувань. Щоб протистояти втомі від сповіщень, з якою стикаються аналітики з безпеки у всій галузі, компанія Exabeam використовувала технологію ML для ранньої кластеризації, додавання контексту та скорочення кількості сповіщень з помітними подіями чи користувачами, що дозволило підвищити продуктивність роботи команди безпеки. Smart Timelines компанії Exabeam, засновані на ML, є попередньо побудованими тимчасовими шкалами, призначеними для автоматичного відновлення подій, що лежать в основі інциденту безпеки.



"Ми пишаємося тим, що компанія Exabeam скористалася можливостями генеративного штучного інтелекту Google Cloud для покращення своїх продуктів у галузі безпеки", - сказав Вінет Бхан (Vineet Bhan), керівник глобального відділу партнерства в галузі безпеки Google Cloud. "Ми з нетерпінням чекаємо, як це вплине на компанії, які прагнуть удосконалити робочі процеси щодо забезпечення безпеки та оптимізувати звіти з кібербезпеки за допомогою генеративного AI".



Використовуючи платформу Vertex AI від Google Cloud, можливості штучного інтелекту та машинного навчання Exabeam розвиваються далі, щоб спростити проєктування та робочі процеси виявлення загроз, дослідження та реагування (TDIR) для інженерів, аналітиків, мисливців за загрозами, менеджерів і CISO. Exabeam New-Scale SIEM розроблено, щоб дозволити клієнтам отримати швидший синтаксичний аналіз і адаптацію даних, більш точні виявлення, підвищення продуктивності розслідування та сильнішу загальну систему безпеки.



Співпраця з Google Cloud дозволить використовувати генеративний штучний інтелект за допомогою обробки природної мови для покращення пошуку та розслідувань, надаючи фахівцям з кібербезпеки контекст та часові рамки помітних інцидентів. Великі мовні моделі будуть використовуватися для подальшого зниження шуму хибних спрацьовувань. Отримані інноваційні розробки покликані оптимізувати завдання, що повторюються, щодо забезпечення безпеки, підвищити точність TDIR і в кінцевому підсумку зробити звіти з кібербезпеки більш зрозумілими для всіх зацікавлених сторін у компанії.



Впровадження генеративного штучного інтелекту в SIEM-продукти New-Scale також дозволить використовувати функції асистента для прискорення та спрощення процесу розслідування шляхом формування питань природною мовою, а також надання розширених знань та рекомендацій щодо подальших дій для менш досвідчених фахівців з безпеки та аналітиків.

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