iPhone стає більш ремонтопридатним

11 ноября 2024 г., 17:24

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Як відомо багато активістів та незалежних ремонтних майстерень роками тиснуть на Apple з вимогою спростити процедури ремонту та придбання оригінальних запчастин. До них додаються урядові організації, особливо в Європі.

І цей тиск вже змусив компанію відмовитися від фірмового Лайтнінг на користь розповсюдженого USB-C в всіх своїх пристроях. Також під цим впливом Apple починає спрощувати ремонтні процедури в своїх пристроях.

Нещодавно iFixit, відома своїми докладними технічними розборами електроніки, присудила iPhone 16 найвищий бал за ремонтопридатність серед усіх попередніх версій смартфонів Apple. Цей результат став можливим завдяки трьом ключовим змінам у конструкції, що полегшують доступ до компонентів і спрощують процес ремонту.

Вперше в історії лінійки Apple застосувала в iPhone 16 Pro батарею в твердому сталевому корпусі. На відміну від традиційних батарей із м’якими чохлами, тверді елементи мають кілька важливих переваг. Головною з них - їх набагато складніше пошкодити під час ремонту або розбирання. Як зазначає iFixit, це значно знижує ризик випадкового пошкодження викруткою, що могло призвести до займання батареї.

Твердий акумуляторний корпус мінімізує шанси механічних ушкоджень і виявився більш стійким до зовнішніх впливів, що підвищує загальну безпеку користувачів як під час ремонту або заміни батареї так і під час користування.

Apple також зробила крок уперед у питанні кріплення батареї, впровадивши новий тип клею. Тепер цю компоненту можна просто відклеїти, пропустивши нього невеликий електричний струм через відповідний шар. Це спрощує процес вилучення батареї без ризику пошкодити інші компоненти.

Однією з найбільш важливих змін у конструкції стало покращення можливості розбору смартфона як із переднього, так і з заднього боку. Це дозволяє швидше та простіше отримувати доступ до потрібних компонентів.

Незважаючи на те, що iFixit високо оцінив зміни в дизайні iPhone 16, особливо увагу також було приділено новій програмі Apple під назвою Repair Assistant. Цей інструмент допомагає вторизованим сервіс провайдерам та ентузіастам самостійно калібрувати і підтверджувати правильність «сполучення деталей» при використанні нових або відновлених OEM-компонентів. Раніше це програмне рішення було доступно тільки співробітникам з ремонту в середині компанії. Більш того, тепер є можливість одночасного калібрування кількох компонентів всього одним натисканням. Це дозволяє зменшити час ремонту та мінімізувати помилки при встановленні нових частин.

Серед інших поліпшень, які виявили в iFixit, було також зазначено, що новий активатор Camera Control у лінійці iPhone 16 пропонує більше можливостей, ніж здавалося спочатку. Це додає нові можливості ремонту для технічних фахівців і користувачів, що подовжує загальну тривалість “життя” пристрою на вторинному ринку. Адже саме камерам в IPhone Apple приділяє особливу увагу, і з кожною моделлю камери стають більш технічно складними.

У своєму звіті iFixit підкреслює, що лінійка iPhone 16 отримала оцінку 7 з 10 за ремонтопридатність, що є значним покращенням у порівнянні з iPhone 15, який отримав лише 4 з 10. Завдяки цим змінам, iPhone останньої версії стає одним із найкращих смартфонів за ремонтопридатністю в історії Apple, що підвищує довговічність і знижує загальні витрати на обслуговування пристроїв.

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