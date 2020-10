Главная » Блоги » Александр Пацай Александр Пацай iPhone 12, Pro и все остальное 16 октября 2020 г., 19:25 –11

голос Tweet Для вдохновения при написании этой статьи я достал из закромов iPhone SE (тот, оригинальный, который как iPhone 5), чтобы вспомнить, каково оно – держать в руках телефон с прямоугольными кромками. Ведь тем, кто решит купить новый iPhone в этом году, придется с этим столкнуться, возможно, даже с приставкой «снова». Вообще, с учетом того, что большинство из нас, купив новый смартфон, немедленно заталкивает его в чехол, мы, кажется, слишком много внимания уделяем дизайну самого устройства. История с чехлами наверняка расстраивает дизайнеров Apple, которые тратят тысячи человеко-часов для создания идеального (в очередной раз) внешнего вида устройства. Но еще больше расстраивает пользователей момент, когда это прекрасное и дорогое устройство, падая на пол, разбивается, поэтому приходится использовать чехлы. (Здесь и дальше фото взяты с сайта Apple, так как других пока больше нет ни у кого) В любом случае, новый «старый» дизайн линейки iPhone в 2020-2021 гг., судя по отзывам, попал в точку: многие с ностальгическим вздохом вспоминают iPhone 4/5 и их промежуточные модификации, даже несмотря на то, как острые кромки устройств рвали карманы джинс. Хорошо, что все новое – это хорошо забытое старое, но многие тут же вспомнили, что этот дизайн был рожден еще при Джобсе. Как будто то, что Apple в очередной раз пустила в производство наследие Джобса, это плохо. Нет, конечно, лишь бы пользователям нравилось. Вспоминается, кстати, и техническая необходимость в моделях 4/5 иметь каркас с антеннами наружу для всяких там LTE. Так и здесь, похоже, для 5G пришлось в очередной привлечь как раз тот дизайн, который максимизирует присутствие антенн снаружи устройства. HomePod mini Но я как-то сильно забежал вперед со своими мыслями по поводу последнего мероприятия Apple. На нем, как вы знаете, Apple представила также новый HomePod mini за $99, и сразу несколько моделей iPhone стоимостью «от 699» до «от 1099» долл. Про HomePod mini все просто: ценовая планка в $100 позволит в несколько раз увеличить долю Apple на рынке умных спикеров. Очевидно, что качество звука у HomePod mini будет попроще, чем у большого HomePod (который, кстати, остается в продаже), но пользователи покупают микроспикеры Amazon и Google, вообще особо не парясь качеством звука. Поэтому не так важно, что mini будет звучать не так замечательно, как большой HomePod. Интересно, что новый HomePod mini получил также процессор U1, который есть в iPhone 11, iPhone 12 и в Apple Watch Series 6. В теории процесс «передачи» музыки с устройств на HomePod должен работать быстрее и надежней, чем текущая имплементация через NFC. Функция «интерком», когда можно с одного устройства Apple позвать через HomePod человека в другой комнате, выглядит удобной, и уже какое-то время есть у устройств Amazon Echo. Короче, если вам нравится идея умных спикеров, хочется более-менее приемлемого аудио для замены тишины, и вы предпочтете свои голосовые записи отдать Apple вместо Google или Amazon – то HomePod для вас. Siri, правда, там может разочаровывать, но такая у нее, кажется, судьба. А вот с iPhone все было гораздо интересней. Настолько, что я, даже когда пишу эти строки, не могу для себя окончательно определиться с тем, какая же модель мне нравится больше всего, и какую из них стоит покупать для себя. Не поймите меня неправильно, для большинства пользователей iPhone 12 – идеальный телефон! Но мне давно хотелось попробовать LiDAR в деле, и вообще цвет Pacific Blue мне нравится больше, чем просто Blue в iPhone 12. А тут еще есть Pro Max, который с улучшенной матрицей, и двойной стабилизацией камеры, но с размерами плота, на котором уже безопасно Атлантический океан переплывать. Ну как тут однозначно взять и выбрать сразу? iPhone 12 С iPhone 12 все понятно. Это новая «базовая» модель – та, что подходит большинству пользователей, и, как я уже писал выше, является идеальным вариантом для них. Форм-фактор и размер iPhone 11, но теперь с OLED-экраном, и новым процессором A14, который, как утверждает Apple, по производительности настолько впереди конкурентов, что даже непонятно, зачем они вообще участвуют в этом соревновании. 16-ядерный Neural Engine на 80% быстрее, чем в процессорах предыдущего поколения, и способен выполнять 11 трлн. операций в секунду. Числа уже просто какие-то запредельные. Основная камера улучшена, сверхширокоугольная камера осталась такой же, как в прошлом году (то есть не очень. Я бы даже сказал, что очень не очень, особенно когда мало света). Ночной режим и таймлапс, HDR3, Deep Fusion остальное дорисует благодаря тем самым 11 трлн. операций, о которых я упоминал выше. Как результат, пользователи получат более яркие и менее шумные и смазанные фотографии в условиях низкой освещённости. Прекрасный телефон, уверен, будет самой продаваемой моделью. iPhone 12 mini iPhone 12 mini стал очень приятным сюрпризом, и наверняка вызвал восторг у многих пользователей, которые давно хотели устройство небольшого размера. Интересно, что настолько маленькое устройство Apple не выпускала уже очень давно – физически iPhone 12 mini меньше, чем iPhone SE 2020 г. При этом у mini экран 5,4 дюйма по диагонали против 4,7 дюйма у SE, но за счет «безрамочности» OLED-экрана у 12 mini получается такой фокус с физическими размерами. (mini сверху) В остальном телефон идентичен обычному iPhone 12, с двумя камерами, процессором А14, вычислительная фотография с Deep Fusion, и даже съемка Dolby Vision HDR в 30 кадров в секунду, если вдруг вам это надо. Разве что батарейка физически меньше, поэтому заряда хватит на чуть поменьше. А вообще тоже отличное устройство, мой сын уже начал на него копить – он большой любитель маленьких телефонов. Вообще тот факт, что «мини» в данном случае не является примером экономии на характеристиках, говорит о том, что Apple сама поняла, что размеры современных флагманов уже достигли нечеловеческих размеров, а выпускать только маленькие упрощенные дешевые устройства моветон. iPhone 12 Pro Как и у моделей iPhone 11 Pro, линейка «профессиональных» устройств у Apple получает телеобъектив, но он остался без изменений с предыдущего года. Что точно новое (в дополнение к новому размеру, улучшенным экранам, новому процессору и т.д.) – это сканер LiDAR, который в случае с Pro айфонами участвует также при съемке портретных фото в ночном режиме. Основная и сверхширокоугольная камера такие же, как у iPhone 12, а съемка Dolby Vision теперь может происходить с частотой до 60 кадров в секунду. (Gold, как известно, the best) Корпус из нержавеющей стали и более яркий экран дополняют картину «более премиальных» устройств, за которые Apple ожидаемо просит больше денег. Важный момент – в Pro моделях объем памяти начинается со 128ГБ, в отличие от 64 в iPhone 12, что немного снижает разницу в цене. У Pro моделей также есть опция выбрать 512 ГБ памяти, если это вам действительно нужно. iPhone 12 Pro Max Вот тут начинается еще интересней, потому что, в отличие от предыдущего года, где модели Pro и Pro Max отличались только размерами, в этом году Apple решила Pro Max еще больше улучшить. Официальная версия – что это благодаря тому, что устройство больше, чем 12 Pro (оно, кстати, также больше, чем 11 Pro Max). В итоге мы получаем: – Увеличенная матрица, что, по словам Apple, означает «улучшение на 87%» фотографий при низкой освещенности. Что именно это будет значить в реальных условиях, мы узнаем только через месяц с небольшим, когда iPhone 12 Pro Max поступит в продажу. Учитывая, что сам iPhone 12 Pro уже лучше, чем предыдущее поколение в ночных фотографиях, думаю, что улучшения в фотографиях с 12 Pro Max по сравнению с обычным 12 Pro будут скорее немножко эволюционными, чем революционными. Возможно, чуть меньше шума, чуть больше света, чуть лучше детализация – то, что заметят только фотогики. – Дополнительную оптическую стабилизацию в матрице, что должно еще больше снизить количество смазанных фото и помочь при съемке видео. «Двухсекундная выдержка с рук» звучит и правда очень хорошо для смартфона. – Чуть более длинный оптический зум 2,5х. Тут хочется отметить, что было бы неплохо, если бы Apple перестала в своем маркетинге считать увеличение от сверхширокоугольной камеры до телевика, потому что заявления про пятикратный оптический зум выглядят не очень хорошо на фоне других производителей, которые считают его от обычной камеры. Короче, для тех, кто выбирает из Pro моделей, приходится разрываться между телефоном гигантских размеров, но с «самыми лучшими фото и видео», или же с более разумными габаритами устройства, но тогда есть риски, что фотографии будут получаться хуже, чем у Max. Действительно, сложный выбор. Чтобы совсем усложнить выбор, Apple оставила в продаже также прошлогодний iPhone 11, а еще позапрошлогодний iPhone XR, а еще есть новый iPhone SE. Короче, почти весь диапазон от $399 до $1400 занят разными моделями и конфигурациями с шагом в $100. Источник Еще несколько комментариев про особенности новых iPhone, которые бы хотелось отметить. LiDAR Если вы не сканируете помещения и объекты в 3D, то до последнего момента LiDAR был вообще как-то малополезен. С iPhone 12 Pro он начал участвовать в фотографии (в 6 раз улучшает автофокус), и, надеюсь, Apple будет дальше расширять применение этой технологии, потому что пока что выглядит не очень полезной. Должен отметить, что пример портретного фото в ночном режиме на сайте Apple меня как-то не поразил. USB-C, точнее, её почти полное отсутствие, если не считать того, что Apple теперь кладет в коробку шнур Lightning на USB-C. С одной стороны – ура! Наконец-то в новые Маки можно этот шнурок воткнуть и заряжать телефон. С другой стороны, среди покупателей iPhone еще очень много пользователей, у которых в компьютерах может не быть USB-C, да и блока питания с этим разъемом тоже. Хорошие новости заключаются в том, что благодаря наличию Lightning в iPhone все эти пользователи смогут использовать свои старые кабели Lightning->USB-A. Я думаю, что это основная причина, по которой Apple пока что не переводит свои iPhone на USB-C – для большинства покупателей это, скорей всего, стандарт из будущего. А вот iPad гораздо менее массовое устройство, чем iPhone, там можно экспериментировать и постепенно наращивать критическую базу. Apple говорит, что особое новое керамическое покрытие на фронтальном стекле iPhone в «4 раза лучше при падении». Интересно, как именно тестировали этот показатель, и что именно значит это улучшение? Из 100 падений теперь разбивается не 80 экранов, а только 20? Все равно надеюсь, что это действительно снизит количество разбитых экранов. MagSafe стал, наверно, одним из самых приятных сюрпризов этой презентации. «Да-да, еще одно изобретение Джобса», скажет кто-то, хотя от изобретения Джобса в ноутбуках тут, как мне кажется, только название и то, что в процессе присутствуют магниты. Подозреваю, что идея родилась в процессе борьбы с AirPower, когда оказалось, что просто так «бросить» устройство на зарядку не получается, и нужны были вспомогательные механизмы для более точного позиционирования. Магнитные зарядки, чехлы, держалки телефонов в машину – это только потенциальная верхушка айсберга разных дополнительных гаджетов с MagSafe. Безусловно, наличие MagSafe в iPhone позволит Apple, как сама компания сказала, «создать экосистему» аксессуаров – например, безумно популярные у молодежи держалки PopSocket, или дополнительные легко заменяемые линзы для камер. И Apple будет радостно контролировать эту систему, как сейчас контролирует Lightning, и получать отчисления от производителей дополнительных гаджетов. При этом потенциально MagSafe приближает компанию к идеальному беспроводному миру iPhone без каких-либо портов вообще. Возможно, что компания видит этот переход в будущем, и поэтому решила не тратить время на перевод iPhone на разъем USB-C. Беспроводная зарядка требует меньше усилий, чем подключение кабеля, и убирает риски случайно потянуть за провод и сбросить телефон со стола. А беспроводная зарядка через MagSafe может передавать 15 Вт в новые модели вместо 7,5 Вт в предыдущих моделях (правда, все равно тоже требует дополнительного адаптера питания). iPhone становится еще более водонепроницаемым устройством, особенно если удастся уговорить всех операторов перейти на eSim. Осталось только потратить хорошие усилия на то, чтобы MagSafe действительно «засиял», а то сейчас даже Apple не знает, когда её магнитные аксессуары появятся в продаже. 5G Я специально оставил факт про поддержку связи 5G на потом, потому что это отдельная история. Apple дала мобильному оператору Verizon похайпить связь 5G со сцены, но ничего нового мы не узнали – «скорость, скорость, скорость, меньше задержка» – все то, что мобильные операторы говорят про «гонку 5G» последние несколько лет. В США 5G у трех операторов даже в крупных городах толком не работает. Да что там говорить, даже LTE местами пропадает в 2020 г., и это не в глуши какой-то! До массового наличия 5G пока что еще даже в США не доросли. Честно, вот если бы был выбор, я бы с удовольствием купил смартфон БЕЗ 5G, потому что в текущем состоянии сетей нового поколения в США чип с поддержкой этого стандарта – это скорее обуза, чем преимущество. Что, кстати, забавно, потому что даже в прошлом году эксперты и журналисты рассказывали о том, как «Apple из-за отсутствия поддержки 5G в iPhone 11 проиграла гонку за потребителей». А в этом году издания пестрят материалами о том, как сложно найти стабильный сигнал 5G в городе вроде Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. Все как обычно. Отдельно хочу прокомментировать отсутствие наушников и зарядки в комплекте с новыми (и даже старыми) моделями iPhone. Интернет-остряки, как обычно, оторвались, доводя идею до абсурда, с шутками, что через пару лет и телефоны в коробку перестанут класть. Кто знает, может, действительно iPhone 20 по интернету сразу в мозг будут загружать. Циники утверждают, что уж теперь-то Apple наживется на пользователях, сначала не снизив цену на iPhone, но убрав оттуда аксессуары, а потом дополнительно продавая эти самые аксессуары. Несмотря на то, что наверняка в Apple думали и о финансовой составляющей такого шага, я практически уверен, что решение об эффекте на экологию было первичным. Они же там в Калифорнии как на другой планете, действительно об этом думают! Тим Кук давно и много говорит о том, что думать и делать что-то для окружающей среды это обязанность компаний типа Apple и других технологических гигантов. (А для тех, кому нужны зарядка или наушники, Apple ещё и цену на свои аксессуары снизила). Даже инициатива ЕС по стандартизации разъемов адаптеров питания, которую принимали в прошлом году – она ведь тоже против замусоривания планеты миллионами бесполезных адаптеров. Уверен, у большинства читающих эти строки таких адаптеров где-то в квартире или доме заныкано как минимум несколько штук. Тем более, что Apple в комплекте с большинством телефонов все равно давала бесполезный адаптер на 5 Вт, которым никто не хотел пользоваться. Производители аксессуаров уже давно подсуетились, предлагая более мощные и более дешевые адаптеры зарядки, которые и занимают места меньше, чем родная зарядка, которую давала Apple в комплекте. С наушниками примерно та же история: короткий и совершенно ненаучный опрос в Твиттере еще несколько недель назад показал, что большинство покупателей iPhone даже не доставали родные наушники из коробок. У многих уже есть более продвинутые наушники, а свою универсальность комплектные давно потеряли, когда Apple перешла на наушники с Lightning. Короче, как обычно, Apple движется в соответствии со своим видением, пока другие рисуют мемасики по этому поводу. P.S. Написав и пару раз перечитав статью, понял для себя, что размер все-таки имеет значение. В том смысле, что я не зря в прошлом году отказался от 11 Pro Max из-за его размеров и был на протяжении последнего года вполне счастлив с размером iPhone 11 Pro. Короче, я осознал, что пока что нет смысла рваться за 12 Pro Max, и мне будет достаточно того, что Apple положила в iPhone 12 Pro. Фух, ну хотя бы одному человеку я помог с этой статьей. Или еще кому-то? iPhone 12, Pro и все остальное Все про современные облачные технологии!

