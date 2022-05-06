Інтернет-доступ надається у 87% населених пунктів, підключених до мережі «Укртелеком»

6 мая 2022 г., 11:36

Аварійно-ремонтні бригади «Укртелеком» усунули пошкодження на мережах і повернули послуги для абонентів низки населених пунктів у Київській, Чернігівській, Харківській областях.



В цілому критична інфраструктура та інтернет-мережа Укртелекому працюють. Послуги інтернет-доступу надаються у 87% населених пунктів, підключених до мережі оператора, і доступні у всіх областях, крім Луганської.



В Херсонській області, де послуги інтернет-доступу було відновлено 4 травня, фахівці займаються усуненням нового пошкодження магістралі, яке сталася вчора ввечері та вплинуло на послуги у 4 районах області. Перепрошуємо за тимчасові незручності у абонентів, що виникають через відсутність послуг.

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