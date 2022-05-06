 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Інтернет-доступ надається у 87% населених пунктів, підключених до мережі «Укртелеком»

6 мая 2022 г., 11:36

Аварійно-ремонтні бригади «Укртелеком» усунули пошкодження на мережах і повернули послуги для абонентів низки населених пунктів у Київській, Чернігівській, Харківській областях.

В цілому критична інфраструктура та інтернет-мережа Укртелекому працюють. Послуги інтернет-доступу надаються у 87% населених пунктів, підключених до мережі оператора, і доступні у всіх областях, крім Луганської.

В Херсонській області, де послуги інтернет-доступу було відновлено 4 травня, фахівці займаються усуненням нового пошкодження магістралі, яке сталася вчора ввечері та вплинуло на послуги у 4 районах області. Перепрошуємо за тимчасові незручності у абонентів, що виникають через відсутність послуг.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  