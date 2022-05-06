Apple, Google і Microsoft планують нові функції входу без пароля

6 мая 2022 г., 12:35

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Apple, Google і Microsoft оголосили плани запровадити нові функції входу без пароля на своїх відповідних платформах.



Очікується, що нові функції стануть доступними протягом наступного року.



Паролі піддаються злому, і користувачам може бути важко керувати ними. Щоб розв'язати ці проблеми, Apple, Google і Microsoft вирішили зосередити галузеві зусилля на тому, щоб відмовитися від використання паролів як основного засобу входу в програми та сервіси. Ініціатива, яку компанії оголосили учора, є продовженням цих зусиль.



Три технологічні гіганти планують випустити нові функції входу, які дозволять користувачам входити на веб-сайт або в додаток без введення пароля. З'явиться можливість входити в службу, просто розблокувавши свої смартфони.



«Щоб увійти на веб-сайт за допомогою комп’ютера, вам просто потрібен телефон поруч, і вам буде запропоновано розблокувати його для доступу, – пояснив у блозі Сампат Срінівас (Sampath Srinivas), директор з управління продуктами Google із безпечної аутентифікації. - Як тільки ви це зробите, вам для роботи більше не знадобиться ваш телефон, і ви зможете ввійти, просто розблокувавши комп’ютер».



Нові функції входу без пароля також будуть включати вбудований механізм резервного копіювання. «Навіть якщо ви втратите телефон, ваші ключі доступу безпечно синхронізуються з вашим новим телефоном із хмарного резервного копіювання, що дозволить вам продовжити там, де зупинився ваш старий пристрій», — підкреслив Срінівас.



Майбутні можливості засновані на технічних стандартах, розроблених двома галузевими групами, FIDO Alliance і World Wide Web Consortium. Apple, Google і Microsoft відіграли ключову роль у напрацюванні цих стандартів. Щобільше, компанії вже впровадили технологію безпарольного входу, яку вони допомогли розробити в кількох продуктах.



«Так само, як ми розробляємо наші продукти, щоб бути інтуїтивно зрозумілими та ефективними, ми також проєктуємо їх, щоб вони були приватними та безпечними, – сказав Курт Найт (Kurt Knight), старший директор Apple із маркетингу продуктів платформи. – Співпраця з галуззю над створенням нових, більш безпечних методів входу, які забезпечують кращий захист та усувають уразливість паролів, є центральним у нашому прагненні створювати продукти, які пропонують максимальну безпеку та прозорий досвід користувача».



У поєднанні з оголошенням про майбутні функції, Microsoft додала підтримку безпарольного входу до двох своїх продуктів. Перший – це інструмент Windows 365 Cloud PC, який дає змогу користувачам синхронізувати програми та налаштування свого комп’ютера на кількох пристроях. Microsoft також додала можливість входу за допомогою пароля до своєї служби віртуальних робочих столів Azure, що дозволяє компаніям надавати своїм працівникам хмарні настільні комп’ютери.



Microsoft планує запровадити додаткові покращення кібербезпеки в майбутньому. «Сьогодні ви можете використовувати Windows Hello для входу на будь-який сайт, який підтримує ключі доступу, і найближчим часом ви зможете ввійти до свого облікового запису Microsoft за допомогою ключа доступу з пристрою Apple або Google», – розповів Алекс Сімонс, корпоративний віцепрезидент з управління програмами в підрозділі Azure корпорації Microsoft.



Apple, Google і Microsoft також працюють над тим, щоб зробити свої платформи більш безпечними іншими способами.



Чіпи в мобільних пристроях Apple та останніх комп’ютерах Mac мають так званий безпечний анклав, призначений для зберігання ключів шифрування, які програми використовують для захисту даних. Остання лінійка пристроїв Google Pixel 6 містить спеціалізований чіп під назвою Titan M2, який спеціально оптимізований для завдань кібербезпеки.



Microsoft також інвестує в нові технології кібербезпеки. У 2020 році компанія представила новий співпроцесор під назвою Pluton, який можна під'єднати до центрального процесора Windows для захисту конфіденційних даних, таких як ключі шифрування. Microsoft каже, що навіть мікропрограмне забезпечення, встановлене на співпроцесорі Pluton, не може отримати доступ до ключів шифрування, що зберігаються на борту.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист