Интернет-архиву исполнилось 25 лет

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Интернет-архив на днях отметил 25-летие с момента запуска.
Четверть века назад появился archive.org, который изначально был
запущен с целью сохранения истории Интернета, телевидения и
радиовещания. В октябре 1996 года было проведено первое комплексное
индексирование Интернета. С тех пор он стал ключевым ресурсом для тех,кто решил посмотреть, как выглядел тот или иной сайт месяц назад или15-20 лет назад в момент своего запуска.
В настоящее время в рамках проекта хранится 475 миллиардов
веб-страниц, 28 миллионов отсканированных книг и текстов и 14
миллионов аудиозаписей. Все это занимает более 30 петабайт данных.
Интернет-архив на данный момент собрал записи от более ста миллионов человек. Брюстер Кейл ( Brewster Kale,), основатель Internet Archive,заявил, что цель организации - охватить один миллиард человек.
При всей социальной важности Internet Archive стоит отметить, что в
настоящее время идет судебное разбирательство по искам со стороны
четырех крупных издателей, не довольных тем, как Internet Archive
использует их материалы. Фонд Electronic Frontier Foundation помогает
проекту с юридической защитой.
На юбилейной странице Internet Archive есть Wayforward Machine,
которая предлагает вам заглянуть в будущее и увидеть, как Интернет
может выглядеть через 25 лет. После некоторого ожидания загрузки вам
демонстрируют бесконечную череду диалоговых окон, запрещающих доступ к страницам по различным юридическим основаниям.
Хочется верить, что в 2046 г. мы все же увидим другой Интернет.
16 ноября масштабная конференция Dell Technologies Forum!
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