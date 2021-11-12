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Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

Интернет-архиву исполнилось 25 лет

12 ноября 2021 г., 14:22
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Интернет-архив на днях отметил 25-летие с момента запуска.

Четверть века назад появился archive.org, который изначально был
запущен с целью сохранения истории Интернета, телевидения и
радиовещания. В октябре 1996 года было проведено первое комплексное
индексирование Интернета. С тех пор он стал ключевым ресурсом для тех,кто решил посмотреть, как выглядел тот или иной сайт месяц назад или15-20 лет назад в момент своего запуска.

В настоящее время в рамках проекта хранится 475 миллиардов
веб-страниц, 28 миллионов отсканированных книг и текстов и 14
миллионов аудиозаписей. Все это занимает более 30 петабайт данных.

Интернет-архив на данный момент собрал записи от более ста миллионов человек. Брюстер Кейл ( Brewster Kale,), основатель Internet Archive,заявил, что цель организации - охватить один миллиард человек.

При всей социальной важности Internet Archive стоит отметить, что в
настоящее время идет судебное разбирательство по искам со стороны
четырех крупных издателей, не довольных тем, как Internet Archive
использует их материалы. Фонд Electronic Frontier Foundation помогает
проекту с юридической защитой.

На юбилейной странице Internet Archive есть Wayforward Machine,
которая предлагает вам заглянуть в будущее и увидеть, как Интернет
может выглядеть через 25 лет. После некоторого ожидания загрузки вам
демонстрируют бесконечную череду диалоговых окон, запрещающих доступ к страницам по различным юридическим основаниям.

Хочется верить, что в 2046 г. мы все же увидим другой Интернет.

16 ноября масштабная конференция Dell Technologies Forum!

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