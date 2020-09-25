Fungible приобретает стартап инфраструктурного ПО, Cloudistics

25 сентября 2020 г., 15:45

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Стартап Fungible, привлекающий инвесторов идеей дезагрегации инфраструктуры датацентров, покупает облачный стартап Cloudistics, программное обеспечение которого делает прямо противоположное.

Fungible под руководством Прадип Синдху (Pradeep Sindhu), одного из основателей Juniper Networks, разработал в дополнение к CPU и GPU новый вид процессоров, Data Processing Unit (DPU). Разгружая центральный процессор от задач обработки данных он, по утверждению стартапа, улучшает эффективность серверов на порядок величины.

DPU — лишь один из элементов «компонуемой гипердезагрегированной инфраструктуры ЦОД», которую пытается построить Fungible. Компания также продает программное обеспечение, которое включает в себя набор централизованных кластерных сервисов для обеспечения контроля и видимости продуктов с поддержкой DPU. По словам Синдху, именно в этом может помочь Cloudistics.

«Вторая, не менее важная задача — создание ПО, которое динамически объединяет дезагрегированные серверы на базе DPU в один или несколько вычислительных кластеров, каждый из которых предназначен для выполнения определенной рабочей нагрузки, — сказал Синдху. — Благодаря синергетическому взаимодействию этих двух частей мы делаем шаг вперед к святому Граалю — обеспечению высокой производительности и гибкости ЦОД — цели, которая до сих пор оставалась недостижимой».

Программное решение Cloudistics упрощает управление приложениями и инфраструктурой путём агрегации вычислительных, сетевых ресурсов и хранилищ. Они затем могут быть объединены в независимые виртуальные ЦОД, которые займутся их делегированием пользователям или внешним клиентам.

«DPU Fungible позволяет строить датацентры из небольшого числа типов серверов, что значительно упрощает компоновку и позволяет перемещать ресурсы туда, где они необходимы», — сказал Шринидхи Варадараджан (Srinidhi Varadarajan), технический директор Cloudistics. Слияние, по его мнению, позволит обьединить сильные стороны двух компаний, имеющих взаимодополняющие области ключевой компетенции.

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