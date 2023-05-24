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«Мінсоцполітики» працює над цифровими рішеннями, які пришвидшують та спрощують отримання соціальних послуг та виплат

24 мая 2023 г., 15:35
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Під час конференції «Актуальні питання соціального захисту ВПО та постраждалого населення» в Запоріжжі заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко розповів про цифрові рішення, над якими працює «Мінсоцполітики» спільно з «Міністерством цифрової трансформації України» та міжнародними партнерами, аби вдосконалити надання соціальної підтримки громадянам.

«Через застосунок "Дія" доступне отримання довідки та допомога на проживання ВПО, а також зміна адреси та зняття з реєстрації. Реалізовано цикл послуг із всиновлення, починаючи з онлайн-консультації. Ми розвиваємо "Єдину інформаційну систему соціальної сфери", створюючи підґрунтя для того, щоб сервісів за напрямами "Мінсоцполітики" в "Дії" ставало більше, – зазначив заступник Костянтин Кошеленко. – Обміни між державними реєстрами дуже полегшують життя громадянину, коли він не повинен витрачати час на збір довідок у різних держустановах. Тому ми крок за кроком будуємо єдину інформаційну систему, яка покриватиме дані всіх відомств і міститиме верифіковану інформацію».

Також «Мінсоцполітики» впроваджує електронний кейс-менеджмент у напрямку соціальних послуг і працює над заміною на нову і сучасну дієву систему ЦБІ (портал «Централізованого банку даних осіб з інвалідністю»).

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