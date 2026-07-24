HPE розгортає нові AI-системи проєктах ініціативи Genesis Mission Міненерго США

24 июля 2026 г., 13:35

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Компанію Hewlett Packard Enterprise обрали для участі в кількох ключових науково-дослідних проєктах у межах першої фази національної ініціативи Genesis Mission, яку очолює Міністерство енергетики США.

Програма покликана прискорити розробку інновацій у сфері штучного інтелекту та наукових досліджень, охоплюючи оптимізацію AI-моделей, мережеві технології, кібербезпеку, прогнозування погоди та ядерний синтез.

У межах ініціативи HPE також постачає обчислювальні потужності для національних AI-проєктів. Зокрема, компанія у співпраці з AMD та Національною лабораторією Оук-Рідж будує систему Lux, яка стане першим спеціалізованим суперкомп'ютером для наукових AI-досліджень у структурі Genesis Mission. Програма об'єднує зусилля державних органів, бізнесу та наукових кіл для створення глобальної платформи, що комбінує штучний інтелект, суперкомп'ютери, квантові системи та передове наукове обладнання.

Серед обраних напрямів досліджень HPE бере участь у розробці AI-копілота для управління експериментами керованого термоядерного синтезу в реальному часі, створенні системи SwarmSlicer для ройової робототехніки в мережах 6G та розробці платформи SciNet для автоматизації мережевих процесів. Крім того, фахівці працюють над покращенням довгострокових прогнозів погоди й оцінки водних ресурсів за допомогою генеративного AI, моделями для оптимізації розподілених обчислювальних процесів та захисним фреймворком Spotter-AI для виявлення кібератак і забезпечення цілісності наукових даних.

«Ми маємо глибоку багаторічну дослідницьку співпрацю з Міністерством енергетики США та його national лабораторіями, яка відкрила еру світового лідерства у сфері наукових обчислень», як зазначив віцепрезидент та директор HPE Labs Ендрю Вілер (Andrew Wheeler). Він підкреслив, що розширення R&D-партнерства та постачання інтегрованих систем дозволять суттєво прискорити суверенні AI-ініціативи США в галузі науки й інженерії.

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