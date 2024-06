Нові настільні ПК Acer Aspire C оснащені процесорами Intel Core Ultra з підтримкою ШІ

7 июня 2024 г., 14:35

Компанія Acer презентувала дві нові моделі універсальних ПК з лінійки Aspire на основі технології ШІ, які націлені на щоденні обчислювальні завдання. Завдяки універсальному дизайну, 23,8- або 27-дюймовим дисплеям з ефектом присутності та смартфункціям для спільної роботи пристрої лінійки Acer Aspire C напевне сподобаються як домашнім користувачам, так і працівникам із гібридним графіком роботи й студентам.



Нові ПК Acer Aspire C24 (C24-195ES) і Acer Aspire C27 (C27-195ES) оснащено процесорами Intel Core Ultra 7 155U та технологією Intel AI Boost, а також вбудованим графічним процесором Intel Graphics. Вони також підтримують використання двоканального модуля оперативної пам’яті DDR5 загальним обсягом до 32 ГБ та SSD PCIe M.2 обсягом до 2 ТБ. Покращенню взаємодії користувачів з універсальними ПК на основі ШІ додатково сприяють функції підвищення продуктивності, як-от Copilot. Цей помічник послуговується ШІ задля виконання щоденних завдань, підвищує продуктивність і допомагає розкрити творчий потенціал. Водночас ПЗ Intel Unison дає змогу об’єднати кілька пристроїв на базі різних ОС і керувати ними з єдиного екрана. Ці ПК оснащено 5-мегапіксельними вебкамерами QHD 1440p (зі шторкою для захисту конфіденційності), що підтримують застосування ефектів Windows Studio, а також технології усунення небажаних фонових звуків і Acer PurifiedVoice. Завдяки їм не почути дратівливого шуму під час онлайнових зустрічей і обговорень.



Зазначено, користувачі будуть приємно вражені неймовірною швидкістю та стабільністю підключення під час потокового передавання даних і перегляду вебсторінок. Цього вдається досягти завдяки технології Wi-Fi 7, а також Bluetooth LE Audio, що уможливлює бездротове багатопотокове передавання високоякісного звуку на різноманітні аудіопристрої.



Універсальні ПК Aspire C від Acer комплектуються 23,8- та 27-дюймовими дисплеями Full HD з матрицею IPS. Вони мають вузьку рамку та вирізняються співвідношенням розміру екрана до корпусу, що становить до 95,7 % для 27-дюймової моделі. У них використано технологію Acer Bluelight Shield, яка дає змогу зменшити рівень синього світла на екрані для комфортного перегляду. Лінійка комп'ютерів Aspire C вирізняється універсальністю застосування, зручністю та керованістю. У цьому їм сприяють дисплей, для якого можна змінювати кут нахилу (від -5 до 25°) і повороту (до 30° ліворуч/праворуч), а також ергономічна підставка, висоту якої можна збільшити до 120 мм. Завдяки додатковому комплекту кріплень VESA встановити такі комп’ютери можна будь-де. Ці ПК комплектуються бездротовою клавіатурою Acer Elite 19 та мишею, які впишуться і в інтер’єр квартири, і офісу. Наявність великої кількості різноманітних портів (4 роз’єми USB Type-A, 1 роз’єм Type-C та 1 роз’єм HDMI) дає користувачам змогу підключати різноманітні пристрої та швидко передавати дані.



ПК Acer Aspire C27 (C27-195ES) надійде у продаж в Україні у липні (початкова ціна становитиме 43999 грн). Тоді як Acer Aspire C24 (C24-195ES) надійде у продаж в Україні у липні (початкова ціна становитиме 39999 грн).

