Главная » Новости Intel анонсувала нові процесори Intel Core Ultra (Series 2) 7 января 2025 г., 9:35 0

Tweet На виставці CES 2025 компанія Intel представила нові процесори Intel Core Ultra (Series 2), покликані зробити революцію в мобільних обчисленнях для бізнесу, творчих особистостей і геймерів-ентузіастів. Новітні представники сімейства Intel Core Ultra вирізняються передовими можливостями штучного інтелекту, підвищеною ефективністю і поліпшеною продуктивністю.



«Процесори Intel Core Ultra задають нові орієнтири для мобільного AI та графіки, вкотре демонструючи чудову продуктивність і ефективність архітектури x86, формуючи майбутнє персональних комп'ютерів», - говорить Мішель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), тимчасовий со-генеральний директор Intel і генеральний директор підрозділу Intel Products. «Сила наших інноваційних продуктів для ПК зі штучним інтелектом у поєднанні з широтою та масштабом нашої екосистеми апаратного та програмного забезпечення в усіх сегментах ринку дає користувачам можливість поліпшити традиційні способи використання ПК для продуктивності, творчості та спілкування, а також відкриває абсолютно нові можливості завдяки більш ніж 400 функціям штучного інтелекту. І Intel має намір продовжувати нарощувати портфель продуктів для ПК зі штучним інтелектом у 2025 році та далі, оскільки ми вже зараз представляємо клієнтам наш провідний продукт Intel 18A напередодні серійного виробництва в другій половині 2025 року».



Компанія Intel представила процесори серії Intel Core Ultra 200V з підтримкою Intel vPro для підприємств, які прагнуть бути попереду в епоху штучного інтелекту. Ці нові процесори забезпечують значний приріст продуктивності, підвищену ефективність, а також надійні функції безпеки та управління, які допоможуть модернізувати ІТ-середовища.



Intel співпрацює з Microsoft, щоб продовжувати розвивати інновації, засновані на штучному інтелекті, підвищувати безпеку і продуктивність до 2025 року. ПК Copilot+ на базі процесорів серії Intel Core Ultra 200V дають змогу підвищити продуктивність AI нового покоління, забезпечуючи при цьому тривалий час автономної роботи.



Оновлена платформа Intel vPro ще більше підвищує планку ІТ-вдосконалення, забезпечуючи комплексну безпеку, сучасне управління пристроями та широку сумісність додатків для безперешкодного переходу на ІТ та оновлення пристроїв.



«ПК Copilot+ вирізняються винятковою продуктивністю, часом автономної роботи, поліпшеними можливостями штучного інтелекту, а також є ПК із ядром Secured-core і процесором безпеки Microsoft Pluton. ПК Copilot+ на базі Intel Core Ultra 200V забезпечують усі ці переваги, і ми раді співпрацювати з Intel, щоб представити широкий набір ПК Copilot+ комерційній аудиторії», - сказав Паван Давулурі (Pavan Davuluri), корпоративний віцепрезидент підрозділу Windows + Devices у Microsoft. «ПК Copilot+ серії Intel Core Ultra 200V - чудовий вибір для комерційних замовників, які бажають оновити свої наявні ПК з Windows 10 до Windows 11».



Зазначається, Intel vPro продовжує встановлювати стандарти для бізнес-обчислень, пропонуючи розширене забезпечення парку, неперевершений захист і керованість із покращеною безпекою за допомогою штучного інтелекту, першокласні можливості підключення та виняткову стабільність пристроїв.



«Маючи десятирічний досвід постачання перевірених бізнес-рішень, Intel прагне надати ІТ-фахівцям найпередовіші інструменти для безпечного та ефективного управління розподіленими парками», - говорить Девід Фенг (David Feng), віцепрезидент групи клієнтських обчислень і генеральний менеджер клієнтських сегментів Intel. «Ми прискорюємо впровадження інновацій за допомогою Intel vPro, щоб надати ІТ-командам можливості, необхідні для підвищення продуктивності та зниження складності».



Основні можливості Intel vPro включають:



Процесори Intel Core Ultra 200V забезпечують винятковий час автономної роботи в тонких і легких корпусах, даючи змогу використовувати можливості штучного інтелекту в дорозі.



Intel vPro Security - єдина апаратна система безпеки, підтверджена системою MITRE ATT&CK, з більш ніж 150 захисними заходами, реалізованими в кремнії. Новий механізм Intel Partner Security Engine забезпечує ізольовану платформу для вбудованого ПЗ сторонніх виробників, наприклад Microsoft Pluton, що підвищує рівень захисту конфіденційних даних.



Нові засоби позасмугової діагностики та усунення проблем, включно з хмарними службами Intel Endpoint Cloud Services, спрощують віддалену підтримку та забезпечують швидке відновлення після збоїв у роботі ПК. Intel vPro Fleet Services, попередній показ якої відбудеться в першій половині цього року, дає змогу ІТ-фахівцям віддалено керувати парком ПК за допомогою хмарної служби на базі Intel. Це рішення для організацій, яким потрібне гнучке хмарне управління пристроями.



Завдяки підтримці Intel vPro, що забезпечує сумісність додатків на 99,7%, ІТ-керівники можуть впевнено переходити на новітні технології, не порушуючи бізнес-операцій.



Для творчих особистостей та любителів ігор Intel представила мобільні процесори Core Ultra 200HX і серії H, що забезпечують кращу в галузі продуктивність, ефективність і можливості платформи, а також значне зниження енергоспоживання. Ці процесори підвищують рівень мобільної творчості та забезпечують геймерам захопливий досвід завдяки потужному прискоренню штучного інтелекту.



«Наші процесори Intel Core Ultra 200HX і серії H створені для нового покоління творців і геймерів», - каже Джош Ньюман (Josh Newman), віцепрезидент групи клієнтських обчислень і генеральний менеджер з маркетингу та управління продуктами Intel. «Завдяки революційній обчислювальній і графічній продуктивності, ефективності та можливостям штучного інтелекту ці процесори піднімуть усі можливості ноутбуків на нову висоту».



Ключові особливості мобільних процесорів Intel Core Ultra 200HX і серії H включають:



До 24 ядер - вісім ядер Performance (P) і 16 ядер Efficient (E) - для серії HX і до 16 ядер - шість ядер P, вісім ядер E і два ядра E з низьким енергоспоживанням - для серії H, заснованих на новітній архітектурі ядер Intel. Ці нові процесори забезпечують геймерам, творчим працівникам і професіоналам обчислювальну потужність, необхідну для ігор і творчості на ходу, включно з підвищенням продуктивності багатопотоковості (MT) на 41% для серії Intel Core Ultra 200HX, порівнюючи з процесорами попереднього покоління серії HX6.



Серія Intel Core Ultra 200H оснащена графікою Intel Arc і вісьмома ядрами Intel Xe з матричними розширеннями Intel Xe (XMX) для прискорення штучного інтелекту, що забезпечує підвищення ігрової продуктивності до 22% порівняно з процесорами попереднього покоління серії H7. На всій платформі ці процесори забезпечують до 99 TOPS під час використання графічного процесора (GPU), центрального процесора (CPU) і блоку нейронного оброблення (NPU).



Процесор серії Intel Core Ultra 200HX - перший мобільний комп'ютер Intel для ентузіастів зі штучним інтелектом і вбудованим NPU, що забезпечує 13 TOPS.



Процесори серії Intel Core Ultra 200HX забезпечують новітню пропускну здатність і можливості підключення: 48 доріжок PCIe (включно з PCIe 4.0 і 5.0) для під'єднання новітніх дискретних графічних процесорів і систем зберігання даних.



Завдяки вдосконаленню пакування процесор став на 33% меншим, що дає змогу створювати нові тонкі та легкі конструкції преміумкласу без шкоди для продуктивності.



Деякі моделі Intel Core Ultra 200HX SKU пропонуватимуть можливості розгону для додаткового налаштування продуктивності, зокрема:



Розгін обчислень для ядер P і E.

Підтримка Intel Extreme Memory Profile (XMP) для розгону DDR5 SODIMM.

Нові інтерфейси для розгону, включно з інтерфейсами «матриця-матриця» і «тканина», а також елементи керування з коефіцієнтом 16,6 МГц.

Утиліта Intel Extreme Tuning Utility з можливістю розгону одним клацанням миші за допомогою функції Intel Speed Optimizer.



Крім того, Intel випускає мобільні процесори серії Intel Core Ultra 200U з двома ядрами P і вісьмома ядрами E, графікою Intel Xe LPG і до 24 платформ TOPS. Системи серії Intel Core Ultra 200U надають користувачам відмінний баланс продуктивності, енергоефективності та ціни.



Intel також розширює лінійку процесорів Intel Core Ultra 200S для настільних систем, пропонуючи 12 нових 65- і 35-ватних пропозицій. Ці нові процесори, оснащені вісьмома ядрами P і 16 ядрами E, забезпечать користувачам поєднання продуктивності та енергоефективності в настільних CPU - для ігор, творчості або використання додатків для підвищення продуктивності.



Платформи Intel Core Ultra (Series 2) також містять у собі висококласні можливості під'єднання, зокрема:



Вища швидкість, чуйність і надійність мережевих під'єднань завдяки підтримці Intel Wi-Fi 7 (5 Gig), а також найшвидше, найпростіше й найнадійніше під'єднання USB-C із технологією Thunderbolt 5 або Thunderbolt 4.



Постійна оптимізація мережевих підключень на основі штучного інтелекту за допомогою ПЗ Intel Connectivity Performance Suite.



Високоякісне аудіо Intel Bluetooth LE з низьким енергоспоживанням.



Можливість спільного використання екранів, клавіатури, миші, сховища і файлів на двох ПК за допомогою Thunderbolt.



Intel також представила новий набір процесорів для граничних обчислень, призначених для забезпечення масштабованості та чудової продуктивності в різних сферах застосування. Процесори Intel Core Ultra вирізняються енергоефективністю, що робить їх ідеальними для робочих навантажень AI на кордоні, а приріст продуктивності перевершує показники конкурентних продуктів у таких важливих параметрах, як оброблення мультимедіа та аналітика AI.



Нові процесори Intel Core Ultra 9 демонструють приріст продуктивності в робочих навантаженнях AI порівняно з попереднім поколінням, встановлюючи новий стандарт для можливостей AI на кордоні. Якщо порівнювати Intel Core Ultra 9 285H з 185H, то продуктивність у комп'ютерному зорі Procyon AI збільшується у 2,2 раза, у Llama 3 8B - у 3,3 раза, а у stable diffusion 1.5 - у 2,3 раза.



Одні лише TOPS не визначають реальних потреб у продуктивності на кордоні. Процесор Intel Core Ultra 7, що має приблизно на третину менше TOPS, ніж Jetson AGX Orin від Nvidia, виграє в конкурента за продуктивністю мультимедіа до 5,6 раза, відеоаналітики до 3,4 раза і продуктивністю на ват на долар до 8,2 раза.



Серед ключових продуктів, представлених сьогодні на виставці CES, можна відзначити такі:



Процесори серії Intel Core Ultra 200S/H/U (кодова назва Arrow Lake).

Процесори Intel Core серії 200S/H/H (кодові назви Bartlett Lake S і Raptor Lake H Refresh).

Процесори Intel Core серії 100U (кодова назва Raptor Lake U Refresh).

Процесор Intel Core 3 і процесор Intel (кодова назва Twin Lake).



Системи на базі процесорів Intel Core Ultra 200V із платформою Intel vPro доступні в інтернет-магазинах і магазинах, а також у магазинах OEM-партнерів із 6 січня 2025 року. Системи на базі Intel Core Ultra серій 200H і U будуть доступні з лютого 2025 року. Системи на базі Intel Core Ultra 200HX стануть доступні в першій половині 2025 року, а більш детальна інформація з'явиться ближче до моменту початку продажів.



Процесори Intel Core Ultra 200S для настільних ПК потужністю 65 і 35 Вт і OEM-системи будуть доступні в інтернет-магазинах і магазинах, а також в OEM-партнерів із 13 січня 2025 року. Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS 0

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