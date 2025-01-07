За грудень безпілотні системи Сил оборони України уразило понад 54 тис. цілей противника

7 января 2025 г., 8:05

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби у форматі відеоконференцзв’язку.

«Підбили підсумки роботи за грудень. Спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою. Противник збільшив частку ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення. Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу», заявив Олександр Сирський.

Також він відзначив динаміку збільшення результативності та показників живучості наших безпілотних систем. Беззаперечним лідером в цьому є полк БпС майора Роберта Бровді.

Загалом, у грудні операторами БпС Сил оборони України було уражено понад 54 тисячі цілей противника. Майже половину цього результату - 49% - забезпечили дрони-камікадзе.

Найвищі показники продемонстрували підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.

«Дякую воїнам за стійкість і результативність у знищенні ворога.

Заслухав доповіді командувача Сил безпілотних систем ЗС України полковника Вадима Сухаревського, представників структурних підрозділів Генерального штабу, видів і родів Збройних Сил, різних складових Сил оборони щодо результатів роботи та розвитку спроможностей підрозділів БпС - авіаційних і наземних безпілотних комплексів та безекіпажних морських катерів», зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський також повідомив про збільшення кількісті бригад із посиленою безпілотною складовою і завершення роботи над концепцією застосування окремої бригади БпС та її типової структури.

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