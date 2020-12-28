Innodisk представила накопители, оснащенные ОС Microsoft Azure Sphere

28 декабря 2020 г., 15:15

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Компания Innodisk объявила о расширении серии флэш-накопителей InnoAGE, разработанной совместно с Microsoft, продолжает расширяться.



Как отмечается, теперь эксклюзивная серия InnoAGE способна реализовывать сценарии, предусматривающие полное восстановление устройств. Устройства снабжены запатентованной технологией локального восстановления и функция круглосуточного автоматического мониторинга объединены в устройствах InnoOSR (OSR = On-Site Recovery, локальное восстановление) с усовершенствованным функционалом.



Линейка InnoOSR 3TO7 выпускается в форм-факторах 2.5", M.2 2242 и 2280, а также mSATA, с емкостью от 32 ГБ до 1 ТБ.



Устройства снабжены инструментарием InnoOSR, обеспечивающим автоматизацию функционала мгновенного восстановления с помощью запатентованной функции обработки контрольных сигналов на уровне прошивки. Сообщается, что InnoOSR позволяет сократить затраты на техническое обслуживание до 80% за счет того, что не требует вмешательства человека, а функционал круглосуточного автономного мониторинга граничных устройств с инструментарием локального восстановления (OSR) легко интегрируется в любую программную среду/платформу.



Серия InnoAGE, ориентированная в первую очередь на рынок граничных устройств Интернета вещей, емкость которого оценивается в 500 миллиардов единиц, позволит сократить длительности простоев, что представляет особую ценность для центров обработки данных, складских объектов и приборов наблюдения.



Устройства InnoAGE 3TI7оснащены операционной системой Microsoft Azure Sphere.

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