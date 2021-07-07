Портативный 15,6-дюймовый монитор AOC I1601P поддерживает USB-C и USB-A

7 июля 2021 г., 11:33

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Компания AOC анонсировала переносной монитор I1601P. Это решение позволяет быстро собрать систему из нескольких дисплеев при необходимости — в пути, на работе, в небольшом домашнем офисе. Новый 15,6-дюймовый (39,5 см) монитор I1601P — компактный и по размерам почти не отличается от дисплея ноутбука. Монитор I1601P получил разрешение Full HD и IPS-панель, которая обеспечивает насыщенность цветов, хорошую резкость и широкие углы обзора (170°/170°).

Устройство можно подключить как через разъём USB-A, так и через USB-C благодаря единому кабелю, который входит в комплект поставки. При подсоединении дисплей получает питание и видеосигнал через режим USB DisplayPort Alternate Mode.

Хотя технология USB-C становится всё более распространённой, старые ноутбуки и другие устройства не всегда оснащены этим разъёмом. В таком случае передавать видеосигнал можно при помощи технологии DisplayLink через обычный порт USB-A. Это позволит мгновенно повысить продуктивность целого ряда старых и новых устройств. Для загрузки доступны драйверы DisplayLink для различных операционных систем — Windows, macOS, Android, ChromeOS, Ubuntu.

Дизайн I1601P минималистичен: серая алюминиевая задняя панель, тонкие чёрные рамки на передней панели. Входящий в комплект чехол SmartCase защитит дисплей от царапин при переноске, а также послужит складной подставкой. При весе 800 г монитор достаточно легкий, чтобы его можно было носить с собой в сумке или рюкзаке даже при ежедневных поездках на работу.

В AOC I1601P используется 15,6-дюймовая IPS-панель с разрешением 1920×1080, с частотой обновления 60 Гц и временем отклика GtG 5 мс. Для нее заявлена максимальная яркость 220 нит, имеется также антибликовое покрытие. А технология LowBlue призвана снизить уровень потенциально опасного синего свечения. Установить монитор I1601P можно и в альбомном, и в портретном режимах. Доступ к экранному меню — с помощью физических кнопок или через программное обеспечение i-Menu. Там же можно включить функцию автоповорота Auto-Pivot.

Монитор AOC I1601P поступит в продажу в августе 2021 года по рекомендованной розничной цене 7999 грн.

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