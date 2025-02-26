Imagination DXTP - новий графічний процесор для мобільних пристроїв і ноутбуків 

26 февраля 2025 г., 11:45

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Компанія Imagination Technologies анонсувала свій новітній GPU IP, Imagination DXTP, який встановлює новий стандарт ефективного прискорення графічних і обчислювальних робочих навантажень у смартфонах та інших пристроях з обмеженим енергоспоживанням. Завдяки низці мікроархітектурних поліпшень DXTP забезпечує до 20% вищу енергоефективність (FPS/Вт) при виконанні популярних графічних навантажень порівняно з аналогом DXT.



«Світовий ринок смартфонів переживає відродження, чому сприяють передові функції штучного інтелекту, як-от персональні агенти та поліпшені фотографії», - каже Пітер Річардсон (Peter Richardson), партнер і віцепрезидент Counterpoint Research. «Однак успіх цієї революції, спричиненої штучним інтелектом, залежить від підтримання високих стандартів, яких очікують користувачі: плавних інтерфейсів, витонченого дизайну та тривалого часу автономної роботи. У міру становлення ринку споживачі тяжіють до пристроїв преміумкласу, в які легко інтегруються передові можливості AI без шкоди для основних якостей смартфона».



Пропонуючи до 64 Гпікселів/с, 2 TFLOPS FP32 і 8 TOPS INT8 в ультрапаралельному обчислювальному механізмі, що працює на частоті 1 ГГц, DXTP доступний у двох готових конфігураціях і вже ліцензований для використання в мобільних nf автомобільних пристроях. Крім оптимізації продуктивності та ефективності, DXTP вирізняється високою гнучкістю, повністю безпечною багатозадачністю GPU (завдяки технології апаратної віртуалізації Imagination з низькими накладними витратами) і можливістю одночасного виконання графічних та обчислювальних операцій з мінімальними накладними витратами.



«Zelos інтегрує передові та енергоефективні обчислення Imagination DXTP у наш новий чип», - каже Ченг Чен (Cheng Chen), технічний директор Zelos. «Графічні процесори Imagination поєднують у собі продуктивність надпаралельних обчислень із гнучкістю, яку забезпечує високопрограмована архітектура, що робить їх ідеальною платформою для прискорення наших AI-моделей».



DXTP підтримується добре розвиненою екосистемою програмного забезпечення Imagination і відзначеними нагородами SDK та інструментами. До комплекту постачання входять високооптимізовані бібліотеки обчислень OpenCL, що підвищують ефективність використання GPU для популярних завдань AI, а також еталонні набори для oneAPI і Tensor Graph, що прискорюють перенесення наявного коду на обладнання на базі Imagination. Оптимізована підтримка LiteRT для графічних процесорів Imagination забезпечить високу продуктивність AI на Android. Розробники додатків мають доступ до інструментів розробника Power VR для низькорівневого аналізу продуктивності, налагодження, захоплення трасування, а також до експертної підтримки на форумі розробників Imagination.



«Imagination DXTP - це реальний приклад того, як безліч маленьких кроків дають змогу домогтися великих успіхів, а також винахідливості інженерних команд Imagination», - говорить Джеймс Чепмен (James Chapman), директор із продукції Imagination. «Набір поліпшень продуктивності та ефективності, закладених у DXTP, дасть змогу майбутнім смартфонам запускати наступну хвилю ігрових застосунків та застосунків штучного інтелекту зі ще нижчим енергоспоживанням, ніж раніше».



DXTP є фінальним продуктом сімейства графічних процесорів Imagination серії D, до якого входять високопродуктивний IMG DXD з підтримкою DirectX FL11_0 для ринку настільних систем та інноваційний IMG DXS для критично важливого для безпеки автомобільного ринку.

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