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ELKO Ukraine запропонує рішення NetWitness від RSA для кіберзахисту та моніторингу загроз

26 февраля 2025 г., 12:35
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ELKO Ukraine запропонує рішення NetWitness від RSA для кіберзахисту та моніторингу загроз

ELKO Ukraine розпочинає дистрибуцію продуктів компанії NetWitness, що належить світовому лідеру у сфері кібербезпеки RSA та спеціалізується на аналізі загроз, управлінні ризиками й оперативному реагуванні.

Рішення NetWitness широко використовуються у фінансовому та державному секторах, а також на критично важливих інфраструктурах для забезпечення комплексного захисту даних і систем. ELKO Ukraine пропонує ці інноваційні продукти партнерам для організації надійної інформаційної безпеки й ефективної протидії кіберзагрозам.

Рішення NetWitness для кіберзахисту та моніторингу загроз: NetWitness Logs – для збору та нормалізації даних із різних джерел і швидкого виявлення аномалій; NetWitness Network – для моніторингу мережевого трафіку в реальному часі та глибокого аналізу інспекції пакетів; NetWitness Endpoint – для аналізу активності на кінцевих пристроях і виявлення складних атак; NetWitness Orchestrator – для автоматизації реагування й централізованого управління інцидентами; NetWitness Detect AI – для поведінкового аналізу на базі штучного інтелекту та прогнозування кібератак; NetWitness Cloud SIEM – надає хмарні функції для централізованого керування кібербезпекою.

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