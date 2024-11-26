iIT Distribution стала офіційним дистриб’ютором рішень Cloudflare в Україні

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«Для iITD підписання VAD-контракту з Cloudflare є значною та стратегічно важливою подією. На цьому етапі розвитку компанії ми свідомо формуємо свій портфель рішень у сфері кібербезпеки та IT-інфраструктури, уникаючи внутрішньої конкуренції між продуктами. Таким чином, ми створюємо синергію між технологіями, що дає вендорам впевненість у нашій здатності ефективно розвивати партнерський канал і приносити додаткову цінність.Висококласна платформа Cloudflare, яка включає Zero Trust Security, Application Security & Performance, Network Security, Developer Platform та можливості на базі штучного інтелекту (AI), дозволяє захищати та прискорювати бізнес-процеси, мобільні та веб-додатки, інфраструктуру, а також будувати безсерверні додатки з безпрецедентною масштабованістю, надійністю та адаптивністю. Постійні інновації Cloudflare створюють для iITD унікальну можливість пропонувати нашим партнерам і замовникам в Україні передові рішення світового рівня.Ми впевнені, що ця співпраця дозволить нам спільно зміцнити ринок та забезпечити високий рівень захисту і продуктивності для наших партнерів та клієнтів».
«iIT Distribution зарекомендувала себе як надійний і ефективний партнер у сфері кібербезпеки для інших провідних постачальників, таких як CrowdStrike, з якими ми сьогодні інтегруємося та співпрацюємо на глобальному рівні.Особливо важливою є їхня активність у розбудові партнерських зв’язків, яка резонує з ключовою стратегічною метою Cloudflare — отримати більшу частку ринку у великому корпоративному сегменті, зокрема за допомогою передових рішень Zero Trust і SASE.Ми впевнені, що їхній попередній досвід та ініціатива щодо просування всієї платформи «Cloudflare Connectivity Cloud» допоможуть зміцнити позиції Cloudflare в Україні та дозволить підприємствам отримати вигоду від синергії поєднання інноваційних рішень, як от CrowdStrike, для комплексного захисту своїх співробітників, даних і бізнесу».
Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора
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