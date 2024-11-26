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iIT Distribution стала офіційним дистриб’ютором рішень Cloudflare в Україні

26 ноября 2024 г., 21:15
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iIT Distribution стала офіційним дистриб’ютором рішень Cloudflare в Україні

Компанія iIT Distribution, провідний дистриб’ютор рішень з кібербезпеки та IT-інфраструктури, оголошує про підписання стратегічної дистриб’юторської угоди з Cloudflare — світовим лідером у сфері мережевої безпеки та оптимізації інтернет-інфраструктури. 
 
Cloudflare відомий своїми надійними інструментами для захисту від DDoS-атак, управління веб-трафіком та оптимізації швидкості та продуктивності веб-ресурсів. Завдяки своїм технологіям Cloudflare допомагає бізнесам по всьому світу забезпечувати роботу інтернет-сервісів та захищати інфраструктуру від кіберзагроз. 
 
Дмитро Томашевський, співзасновник iIT Distribution: 
«Для iITD підписання VAD-контракту з Cloudflare є значною та стратегічно важливою подією. На цьому етапі розвитку компанії ми свідомо формуємо свій портфель рішень у сфері кібербезпеки та IT-інфраструктури, уникаючи внутрішньої конкуренції між продуктами. Таким чином, ми створюємо синергію між технологіями, що дає вендорам впевненість у нашій здатності ефективно розвивати партнерський канал і приносити додаткову цінність. 
 
Висококласна платформа Cloudflare, яка включає Zero Trust Security, Application Security & Performance, Network Security, Developer Platform та можливості на базі штучного інтелекту (AI), дозволяє захищати та прискорювати бізнес-процеси, мобільні та веб-додатки, інфраструктуру, а також будувати безсерверні додатки з безпрецедентною масштабованістю, надійністю та адаптивністю. Постійні інновації Cloudflare створюють для iITD унікальну можливість пропонувати нашим партнерам і замовникам в Україні передові рішення світового рівня. 
 
Ми впевнені, що ця співпраця дозволить нам спільно зміцнити ринок та забезпечити високий рівень захисту і продуктивності для наших партнерів та клієнтів». 
 
Партнерство також дозволяє інтегрувати рішення Cloudflare з іншими інструментами у портфелі iIT Distribution, зокрема з платформою CrowdStrike, що забезпечує повний цикл захисту від DDoS-атак до передових загроз на основі штучного інтелекту. 
 
Ярослав Червоний, Regional Manager – Ukraine, Cloudflare: 
«iIT Distribution зарекомендувала себе як надійний і ефективний партнер у сфері кібербезпеки для інших провідних постачальників, таких як CrowdStrike, з якими ми сьогодні інтегруємося та співпрацюємо на глобальному рівні. 
 
Особливо важливою є їхня активність у розбудові партнерських зв’язків, яка резонує з ключовою стратегічною метою Cloudflare — отримати більшу частку ринку у великому корпоративному сегменті, зокрема за допомогою передових рішень Zero Trust і SASE. 
 
Ми впевнені, що їхній попередній досвід та ініціатива щодо просування всієї платформи «Cloudflare Connectivity Cloud» допоможуть зміцнити позиції Cloudflare в Україні та дозволить підприємствам отримати вигоду від синергії поєднання інноваційних рішень, як от CrowdStrike, для комплексного захисту своїх співробітників, даних і бізнесу». 
 
Співпраця iIT Distribution і Cloudflare сприятиме реалізації комплексних проєктів у сфері кібербезпеки та дозволить українським компаніям отримати доступ до інноваційних рішень для захисту, продуктивності та стійкості їхнього бізнесу. 
 
iIT Distribution прагне і надалі розширювати свій портфель сучасних рішень, допомагаючи українським і міжнародним компаніям адаптуватися до нових викликів у сфері інформаційної безпеки. 

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