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Голова Intel Пет Гелсінгер подав у відставку

2 декабря 2024 г., 17:35
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Компанія Intel офіційно повідомила, що її теперішній генеральний директор Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger) пішов у відставку.
 
Це сталося менш ніж через чотири роки після того, як він очолив компанію.
 
Аналітики зазначають, що Гелсінгер покинув компанію до завершення амбітного і коштовного чотирирічного плану з відновлення лідерства компанії у виробництві комп'ютерних чіпів.
 
Як пише Reuters, хоча Гелсінгер запевнив інвесторів та американських чиновників, які субсидують відновлення Intel, що його виробничі плани залишаються в силі, повні результати будуть відомі лише наступного року, коли компанія планує повернути випуск флагманського чипу для ноутбуків на власні заводи.
 
«Хоча ми досягли значного прогресу у відновленні конкурентоспроможності виробництва та нарощуванні потенціалу для того, щоб стати ливарним заводом світового класу, ми знаємо, що у нас є ще багато роботи в компанії, і ми прагнемо відновити довіру інвесторів», - заявив у прес-релізі незалежний голова ради директорів Френк Гоурі (Frank Yeary).
 
Компанія призначила фінансового директора Девіда Зінснера (David Zinsner) і старшого виконавчого директора Мішель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) тимчасовими співдиректорами, поки рада директорів шукає нового СЕО.

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