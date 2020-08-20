Игровая индустрия приблизится к 160 млрд долл., втрое обойдя музыкальную

20 августа 2020 г., 15:55

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Игровая индустрия процветает и в текущем году достигнет новых высот – по прогнозам, в 2020 г. объем этого рынка составит 159,3 млрд долл. В прошлом году этот показатель составил 152 млрд долл., в то время, как музыкальная индустрия заработала 57 млрд долл., а кассовые сборы в кинотеатрах составили 43 млрд долл. Ожидается, что в 2022 г. мировой игровой рынок приблизится к 196 млрд долл.

Есть несколько факторов роста. Один из них связан со значительным изменением бизнес-модели за последние годы. Хотя современные потребители покупают меньше игр, чем раньше, теперь они тратят на них больше времени. Чтобы использовать этот потенциал, поставщики игр перешли от модели разовой покупки к регулярному потоку доходов. Некоторые из популярных возможностей монетизации в игре включают продажу персонажей, оружия, пакетов расширения, ящиков с добычей и множества других виртуальных предметов.

Другой ключевой фактор связан с усовершенствованием игрового оборудования и интернет-подключений, за счет чего расширилась доступность игр на разных платформах.

Примечательно, что на мобильные игры приходится 48% доходов отрасли, причем их доля быстро растет – еще в прошлом году она была равна 45%. Прогнозируется, что в 2020 г. сегмент мобильных игр достигнет 77,2 млрд долл. Это соответствует росту в годовом исчислении на 13,3%. В сегменте игр для ПК, оцениваемом в 36,9 млрд долл., рост составит всего 4,8%, а в сегменте консольных игр, оцениваемом в 45,2 млрд долл., – 6,8%.

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