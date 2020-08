Cisco улучшит инфраструктуру киберспортивных турниров по League of Legends

20 августа 2020 г., 15:15

Компании Riot Games и Cisco объявили о заключении многолетнего соглашения, согласно которому вендор становится официальным партнером по сетям для киберспортивных соревнований по League of Legends (LoL). Результатом сотрудничества должна стать надежная сетевая инфраструктура, которая объединит пять континентов, где будут проходить три крупнейших киберспортивных мероприятия. При этом существенно улучшатся игровые условия для участников турниров, а болельщиков ждет повышение качества просмотра.

Сетевые решения Cisco обеспечат функционирование частного игрового сервера The Realm, который обслуживает исключительно соревнования LoL профессионального уровня на трех крупнейших мировых мероприятиях: Mid-Season Invitational, мировой чемпионат The League of Legends World Championship и развлекательный турнир с участием звездных игроков The All-Star Event. Безопасные, гибкие и надежные сетевые технологии Cisco станут фундаментом для одной из самых популярных дисциплин в мире киберспорта, история которой начинает отсчитывать свое второе десятилетие.

Cisco поставит компании Riot Games ряд инновационных технологических решений, призванных ускорять цифровую трансформацию в различных областях, – от модульных и стоечных серверов Cisco UCS до предназначенных для сегмента ЦОД коммутаторов Nexus, что позволит значительно улучшить производительность игрового процесса и возможности студийного вещания. Также Cisco создаст гибкую архитектуру для региональных вещательных центров Riot (Regional Broadcast Centers, RBC), которая на годы вперед обеспечит соблюдение принципов игровой этики (competitive integrity) в международном киберспорте.

Внедряя на сервере The Realm технологию Cisco, компании Riot и Cisco стремятся сделать так, чтобы время эхо-запроса ping на карте Summoner's Rift не превышало одной миллисекунды, что обеспечит практически мгновенную реакцию и непрерывность игрового процесса. Как ожидается, с новыми серверами Cisco чистая производительность (raw performance) увеличится на 200% по сравнению с предыдущей технологией. Кроме того, передовые сетевые технологии Cisco позволят болельщикам смотреть потоковую трансляцию соревнований по LoL с уменьшенной задержкой и улучшенным качеством, не выходя из дома.

Будучи участником глобальной инициативы по стандартизации и продвижению игровой этики во всем мире, Riot Games развернет более 200 новых турнирных игровых серверов в региональных студиях, управление которыми будет осуществляться централизованно с помощью нового SaaS-решения Cisco Intersight. Построенная на базе модульных блейд-серверов Cisco UCS серии B, стоечных серверов серии C и коммутаторов Cisco Nexus 3000/7000 инфраструктура Riot Games охватит 12 региональных вещательных центров и будет включать средства виртуализации, хранения данных и вычислений, которые обеспечат повышенную производительность и уменьшенную задержку для проведения региональных профессиональных игр. Мощности модульных узлов Cisco достаточно для адаптации и поддержания вещательных центров без необходимости приобретения дополнительного оборудования, это позволит при появлении новых киберспортивных приложений с легкостью выводить их в онлайн.

Также Riot Games проведет крупную модернизацию объектной системы хранения данных для поддержки раздачи контента, обработки мультимедиа и глобального архива контента. Используя оптимизированные для хранения данных решения Cisco, Riot создаст архив для защиты накопленного контента, что более чем утроит полезный объем хранилища и емкость.

Соревнования по LoL стали крупнейшим событием в мире киберспорта за последние 10 лет: на финале мирового первенства за 2019 г. среднее число зрителей за минуту (average minute audience, AMA) достигло рекордного показателя 21,8 млн. В качестве одного из крупнейших мировых спонсоров киберспорта League of Legends Cisco присоединяется к таким мировым брендам, как Mastercard, Louis Vuitton, Unilever's AXE, Red Bull, OPPO, State Farm и Secretlab.

