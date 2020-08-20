SK Hynix выпустила первые NVMe SSD на основе 128-слойной памяти 3D NAND TLC

20 августа 2020 г., 16:25

Компания SK Hynix представила первые в мире NVMe SSD на базе 128-слойных микросхем 3D NAND TLC в рамках серии Gold P. Устройства выполнены в формате M.2, оснащены интерфейсом PCI Express 3.0 x4 и предлагаются в версиях объёмом 500 ГБ и 1 ТБ. Основу накопителей составляют контроллеры собственной разработки и небольшой буфер из памяти стандарта LPDDR4-4266.

Заявленные производителем значения скорости последовательного чтения и записи новинок серии Gold P31 достигают 3500 и 3200 Мб/с соответственно. Показатели произвольного чтения и записи находятся на уровне 570 и 600 тыс. IOPS соответственно.

Производитель даёт на устройства пятилетнюю гарантию, в течение которых терабайтная модель Gold P31 выдержит запись не менее 750 ТБ информации.

Накопители SK Hynix Gold P31 уже поступили в продажу. Так на Amazon модель на 500 ГБ предлагается за $75, а версия объёмом 1 ТБ оценивается в $135.

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