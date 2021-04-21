IBM удивила инвесторов ростом квартальных показателей

21 апреля 2021 г., 10:07

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После четырех кварталов падения выручки IBM несколько удивила инвесторов продемонстрировав пусть и не большой, но рост доходов за минувший квартал — на 1%.



Квартальные продажи компании выросли до 17,73 млрд долл., хотя многие аналитики ожидали в среднем около 17,32 млрд долл. Прибыль на акцию продемонстрирована на уровне 1,77 долл. при прогнозах 1,69 долл.



Руководители IBM представили в целом оптимистичную картину улучшения рыночных условий по мере того, как проблемы, связанные с COVID-19, начинают утихать. «Условия увеличения трат на ИТ в целом улучшаются по сравнению с четвертым кварталом», - заявил генеральный директор компании Арвинд Кришна, отметив, что локальные ограничения, связанные с пандемией, и сбои в цепочке поставок по-прежнему затрудняют прогнозирование. «Мы видим, как наши клиенты ускоряют свою цифровую трансформацию, и по мере того как они это делают, наши предложения по направлению гибридного облака начинает играть очень важную роль», подытожил он.



В сегменте облачных и когнитивных решений выручка компании выросла на 4%, на те же 4% в сегменте продаж систем и на 2% в сфере глобальных бизнес-услуг. Общий квартальный доход от облачных вычислений достиг 6,5 млрд долл.



Подразделение Systems — куда входя продажи серверов, мейнфреймов, СХД - получило квартальную выручку в размере 1,4 млрд долл., рост в годовом сравнении составил 4,3% .



Направление Cloud & Cognitive Software смогло нарастить продажи на 3,8% до 5,4 млрд долл. При том, что выручка от всех облачных сервисов компании выросла на 21%, до 6,5 млрд долл.



Подразделение Global Business Services также показало рост по сравнению с прошлым годом — на 2,4% до 4,2 млрд долл.



Принадлежащая IBM компания Red Hat рапортовала о росте продаж на 17%.



Выручка Global Technology Services снизилась на 1,5% до 6,37 млрд долларов с 6,47 млрд долларов в квартале прошлого года. Стоит отметить, что именно на базе IBM Global Technology Services будет сформирована отдельно стоящая структура по предоставлению инфраструктурных услуг (с годовым оборотом в 19 млрд долл.), которую планируется обособить, о чем было объявлено в прошлом году. Недавно стало известно, что называться эта компания будет Kyndryl.



В результате после объявления итогов квартала акции IBM выросли более чем на 4,27%.

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