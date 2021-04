Apple представила iPad Pro с чипом M1 и дисплеем на mini-LED

21 апреля 2021 г., 10:52

Компания Apple представила новый iPad Pro с чипом M1 и 12,9-дюймовым дисплеем Liquid Retina XDR.



«Революционный чип M1 стал прорывом для Mac, и мы невероятно рады представить на его базе и iPad Pro», - отметил Грег Джосвяк, старший вице-президент Apple по глобальному маркетингу. «iPad Pro стал значительно лучше благодаря огромному скачку производительности за счет использования M1, новаторскому опыту работы с экстремальным динамическим диапазоном на 12,9-дюймовом дисплее Liquid Retina XDR, высокоскоростному хранилищу до 2 ТБ, расширению Thunderbolt, аудиосистеме с четырьмя динамиками, профессиональным камерам со сканером LiDAR. Добавьте к этому возможности подключения к сети 5G в сочетании с расширенными функциями iPadOS и мощной экосистемой профессиональных приложений. И все это в одном устройстве, которое пользователи могут держать в одной руке», подытожил он.

Как утверждается, в 8-ядерном процессоре М1 используются самые быстрые в мире ядра CPU на микросхеме с низким энергопотреблением - производительность ЦП на 50% выше, чем у A12Z Bionic. 8-ядерный графический процессор представляет собой отдельный класс, обеспечивая до 40% большей производительности, чем в предыдущей модели. Добавьте к этому мощные специальные технологии, в том числе 16-ядерный процессор Apple Neural Engine нового поколения, усовершенствованный сигнальный процессор обработки изображений (ISP), унифицированную архитектуру памяти с высокой пропускной способностью с объемом памяти до 16 ГБ.

Дисплей Liquid Retina XDR, оснащенный новой ультрасовременной конструкцией mini-LED, в которой используется более 10000 светодиодов по всей тыльной части дисплея, что гарантирует полноэкранную яркость до 1000 нит и пиковую яркость 1600 нит. Новый дисплей включает в себя другие передовые технологии, которые также можно найти в 11-дюймовом iPad Pro, в том числе ProMotion, True Tone и широкий цветовой охват P3.

Поддержка Thunderbolt и USB 4 обеспечивает iPad Pro в 4 раза более высокой пропускной способностью, чем у предыдущего iPad Pro - до 40 Гбит/с. Thunderbolt поддерживает Ethernet 10 Гбит/с и открывает возможность использования обширной экосистемы высокопроизводительных аксессуаров, в том числе Pro Display XDR с полным разрешением 6K.

Система камер TrueDepth на iPad Pro оснащена новой 12-мегапиксельной сверхширокоугольной фронтальной камерой, разработанной специально для iPad, что позволяет использовать Center Stage, новый опыт для видеозвонков. Как отмечается, когда пользователи перемещаются, Center Stage автоматически переходит в режим панорамы, чтобы держать их в кадре. Когда к ним присоединяются другие, камера тоже их обнаруживает и плавно уменьшает масштаб, чтобы все попадали в поле зрения.



А в условиях низкой освещенности ISP и сканер LiDAR быстро и точно фокусируют изображения и видео, чтобы запечатлеть детали практически при полном отсутствии света.

Клавиатура Magic Keyboard обеспечивает высокий уровень комфорта при наборе текста благодаря клавишам с подсветкой, встроенному трекпаду и «плавающему» дизайну, теперь она представлена и в новом белом цвете.

iPadOS 14.5, которая будет доступна со следующей недели, содержит новые дополнения, в том числе расширенную языковую поддержку функций Apple Pencil, таких как Scribble и Smart Selection, новые эмодзи, поддержку новейших игровых контроллеров, возможность делиться текстами песен и воспроизведение популярных песен по всему миру с Apple Music.



Новые 11-дюймовые и 12,9-дюймовые iPad Pro будут доступны в серебристом и «космическом сером» цветах. iPad Pro доступен в конфигурациях 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.



11-дюймовый iPad Pro будет предложен по цене от 799 долл. на рынке США за модель Wi-Fi и 999 долл. за модель Wi-Fi + Cellular, а 12,9-дюймовый iPad Pro - от 1099 долл. за Wi-Fi. модель и 1299 долл. за модель Wi-Fi + Cellular.

