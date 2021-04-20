Мировой рынок смартфонов показал лучший с 2015 г. рост

20 апреля 2021 г., 17:15

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С января по март 2021 г. на мировой рынок было поставлено не менее 340 млн смартфонов, — сообщает Strategy Analytics. По измерителю «YoY» позитивная динамика достигла 24%, что стало лучшим ростом рынка начиная с 2015 г.

В числе факторов, благоприятно отразившихся на кондициях рынка, аналитики выделяют желание потребителей сменить задержавшиеся в использовании старые аппараты, а также широкий выбор сравнительно доступных 5G-моделей от китайских вендоров.

Рынок продолжает консолидироваться — подконтрольная пяти ведущим вендорам доля рынка за последний год увеличилась с 71 до 76%. Samsung удерживает лидерство в личном зачете — благодаря моделям серии А с поддержкой 4G и 5G, а также сохраняющему к себе интерес Galaxy S21, в годовом сравнении поставки корейского вендора выросли на 32%, до 77 млн аппаратов. Устойчивый спрос на семейство iPhone 12 позволил Apple закрепится на второй строке рейтинга с долей в 17%. Замкнула первую троку Xiaomi, позиции которой за счет успешной деятельности в Индии и Китае укрепились к прошлому году с 10 до 15%.

Рынок Поднебесной остается наиболее емким — в начальной четверти года поставки в страну выросли на 35% «YoY», до 94 млн устройств.

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