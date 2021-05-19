IBM приобретает Waeg - партнера Salesforce

19 мая 2021 г., 11:05

Компания IBM объявила во вторник, что намерена прибрести Waeg, партнера-консультанта Salesforce. Как отмечается, делается это с целью расширить спектр предоставляемых услуг и в рамках принятой стратегии со ставкой на гибридное облако и искусственный интеллект.



Условия сделки не разглашаются, она подлежит обычным условиям закрытия и, как ожидается, будет завершена в этом квартале.



Waeg, базирующаяся в Брюсселе, была основана в 2012 году и сегодня обслуживает клиентов по всей Европе. В компании работает команда из 130 сотрудников, которые базируются в Бельгии, Дании, Франции, Ирландии, Польше, Португалии и Нидерландах. Этот актив должен дополнить приобретение IBM в январе 7Summit, американской консалтинговой компании, также специализирующейся на решениях на базе Salesforce.



«Опыт Waeg в сфере консалтинговых услуг для заказчиков Salesforce будет иметь ключевое значение для создания интеллектуальных рабочих процессов, которые позволят нашим клиентам идти в ногу с меняющимися потребностями», заявил Марк Фостер, старший вице-президент IBM Services and Global Business Services.

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