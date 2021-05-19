DX Agent займется исследованием рынков решений для электрокаров и солнечной энергетики

19 мая 2021 г., 10:25

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Компания DX Agent объявляет о расширении спектра регулярно проводимых исследований за счет выхода на рынки инфраструктурных решений для электрокаров и солнечной энергетики.

Первоначально, после своего основания экс-сотрудниками киевского офиса IDC в 2019 г., список исследований DX Agent ограничивался всего пятью традиционными ИТ-рынками: Servers, Storage, Cloud, Datacenters, IT Security. За два года к ним добавились Network Equipment, PC, UPS, Backup & Virtualization Software, а начиная с 2021 г. – Interactive Whiteboard, EV Chargers и Solar Inverters.

«За 15 лет мы завоевали репутацию экспертов, способных проводить исследования самых сложных сегментов рынка ИТ, в первую очередь, B2B, где важны понимание технологий и каналов продаж, – отметил Владимир Поздняков, директор и основатель компании. – Этот опыт и навыки помогут нам стать поставщиком столь же качественной информации и по другим высокотехнологичным продуктам. Зарядные станции для EV и солнечная энергетика – первые наши шаги за пределы аналитики ИТ-рынка, но мы не собираемся останавливаться на этом».

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