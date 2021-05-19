 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 18 (1265)

09.05 - 16.05

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

DX Agent займется исследованием рынков решений для электрокаров и солнечной энергетики

19 мая 2021 г., 10:25
0 
 

Компания DX Agent объявляет о расширении спектра регулярно проводимых исследований за счет выхода на рынки инфраструктурных решений для электрокаров и солнечной энергетики.

Первоначально, после своего основания экс-сотрудниками киевского офиса IDC в 2019 г., список исследований DX Agent ограничивался всего пятью традиционными ИТ-рынками: Servers, Storage, Cloud, Datacenters, IT Security. За два года к ним добавились Network Equipment, PC, UPS, Backup & Virtualization Software, а начиная с 2021 г. – Interactive Whiteboard, EV Chargers и Solar Inverters.

«За 15 лет мы завоевали репутацию экспертов, способных проводить исследования самых сложных сегментов рынка ИТ, в первую очередь, B2B, где важны понимание технологий и каналов продаж, – отметил Владимир Поздняков, директор и основатель компании. – Этот опыт и навыки помогут нам стать поставщиком столь же качественной информации и по другим высокотехнологичным продуктам. Зарядные станции для EV и солнечная энергетика – первые наши шаги за пределы аналитики ИТ-рынка, но мы не собираемся останавливаться на этом».

DX Agent займется исследованием рынков инфраструктурных решений для электрокаров и солнечной энергетики

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  