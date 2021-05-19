Western Digital расширяет линейку решений для смарт-камер видеонаблюдения

19 мая 2021 г., 11:55

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Компания Western Digital анонсировала расширение семейства WD Purple линейкой WD Purple Pro для нового поколения усовершенствованных видеорегистраторов с ИИ и бэкенд-серверов.



По оценкам IDC к 2025 году мировой рынок камер видеонаблюдения вырастет до 44 млрд. долларов по сравнению с 23,6 млрд. долларов в 2019 году. Новейшие смарт видео-архитектуры, которые записывают, хранят и анализируют огромные объемы видеоданных и выполняют сложную видеоаналитику создают беспрецедентный уровень нагрузки на подсистемы хранения. Новая линейка WD Purple Pro предназначена для обработки таких рабочих нагрузок, сохраняя при этом оптимальную производительность хранилища, емкость, мощность рабочих нагрузок и надежность для множества устройств, включая сетевые видеорегистраторы (NVR) с ИИ, сервера видеоаналитики, массивы хранения и решения для хранения данных / серверов, включая те, которые выполняют аналитику глубокого обучения.



«Теперь, с добавлением WD Purple Pro, наше полное портфолио смарт видео-продуктов полностью покрывает запросы клиентов - от специальных карт WD Purple microSD ™ для камер, до жестких дисков WD Purple для популярных сетевых видеорегистраторов и нового поколения смарт видео-архитектур, где «интеллект» начинается с “мозга” на бекенде - серверов, которые выполняют видеоаналитику и сложное вычислительное глубокое обучение», - заявил Брайан Маллари, директор по маркетингу Smart Video, Western Digital.



В жестких дисках WD Purple Pro используется усовершенствованная технология ИИ AI AllFrame, позволяющая одновременно записывать видеопотоки с 64 HD-камер, обрабатывая до 32 дополнительных потоков для функций ИИ, независимо от того, подключены ли камеры напрямую к продвинутым рекордерам или к облачным серверам.



Также продукты WD Purple Pro отличает высокая производительность и способность к рабочей нагрузке, поддерживающая уровень до 550 ТБ в год, обеспечивающая выполнение дополнительных требований к функциональности ИИ, включая сопоставление с образцом и распознавание объектов / событий, при записи множества видеопотоков.



Емкость WD Purple Pro варьируется от 8 ТБ до 18 ТБ со сроком действия ограниченной гарантии в пять лет.



Полное семейство решений WD Purple для смарт видеонаблюдения от Western Digital включает и карты памяти WD Purple емкостью 1 ТБ для камер и периферийных устройств, а также жесткие диски WD Purple емкостью 1–8 ТБ для сетевых видеорегистраторов.



Решения WD Purple Pro ожидаются у реселлеров Western Digital в конце этого квартала.

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