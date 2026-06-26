Міноборони розширює використання штучного інтелекту в Силах оборони

26 июня 2026 г., 8:25

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Міністерство оборони України інформує про результати роботи Defense AI Center A1, створеного навесні цього року для розвитку та впровадження рішень на основі штучного інтелекту в Силах оборони. У відомстві розглядають AI як один із ключових інструментів підвищення ефективності військових операцій та обробки великих обсягів даних.

Розвиток так званої AI-driven army передбачає два основні напрями. Перший стосується підтримки ухвалення рішень на основі даних. AI має допомагати швидко аналізувати інформацію з поля бою, виявляти закономірності, моделювати сценарії та прогнозувати розвиток ситуації. Це дає змогу скоротити час на обробку даних і підвищити якість управлінських рішень.

Другий напрямок пов’язаний із безпосереднім застосуванням AI у бойових системах. У Міноборони зазначають, що технології AI вже використовуються на різних етапах так званого циклу ураження цілей – від їх виявлення та ідентифікації до оцінки результатів удару. Одним із ключових напрямів є комп’ютерний зір, який застосовується, зокрема, у системах наведення дронів на фінальному етапі польоту та допомагає виконувати завдання навіть в умовах радіоелектронної протидії.

Також AI-рішення інтегруються у дрони-перехоплювачі, наземні роботизовані комплекси та дистанційно керовані турелі. За оцінкою центру, це дозволяє зменшити ризики для особового складу, скорочуючи необхідність безпосередньої присутності військових на небезпечних позиціях. Окремо триває робота над технологіями роїв дронів, які здатні діяти як єдина координована система під час виконання місій.

У Defense AI Center наголошують, що всі проєкти орієнтовані на дві практичні цілі: збереження життя військовослужбовців та підвищення ефективності бойової роботи. Розробка рішень відбувається у взаємодії з військовими підрозділами, які формулюють запити та тестують нові продукти. У перспективі центр бачить розвиток комплексних цифрових платформ, здатних формувати цілісну картину поля бою, допомагати в плануванні операцій і підборі оптимальних засобів для виконання завдань.

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