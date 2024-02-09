Главная » Новости IBM LinuxONE 4 Express - орієнтована на вартість гібридна хмарна платформа і платформа штучного інтелекту 9 февраля 2024 г., 17:35 0

Tweet Компанія IBM оголосила про випуск IBM LinuxONE 4 Express, що розширює новітні можливості LinuxONE у сфері продуктивності, безпеки та штучного інтелекту для малого та середнього бізнесу і нових середовищ центрів обробки даних. Попередньо сконфігурована система для монтажу в стійку покликана забезпечити економію коштів і позбавити клієнтів від необхідності гадати, як швидко вдасться запустити робочі навантаження і почати роботу з платформою для вирішення нових і традиційних завдань, таких як цифрові активи, медична візуалізація зі штучним інтелектом і консолідація робочих навантажень.



Оскільки компанії швидко переводять свої продукти та послуги в онлайн, часто вони залишаються з гібридним хмарним середовищем, створеним за замовчуванням, з розрізненими стеками, які не сприяють узгодженню між підприємствами або впровадженню AI. У нещодавньому дослідженні IBM IBV 84% опитаних керівників визнали, що їхні підприємства зазнають труднощів з усуненням передавання даних з одного підрозділу в інший. А 78% заявили, що неадекватна операційна модель перешкоджає успішному впровадженню їхньої мультихмарної платформи. З огляду на необхідність прискорення та масштабування впливу даних і штучного інтелекту в масштабах підприємства, а також поліпшення результатів бізнесу, ще один підхід, який можуть використовувати організації, полягає в більш ретельному визначенні того, які робочі навантаження мають бути локальними, а які - хмарними.



"IBM LinuxONE 4 Express - це шанс для стартапів, а також малих і середніх підприємств побудувати цілеспрямовану стратегію гібридної хмари з нуля. IBM втілює можливості гібридної хмари та штучного інтелекту в новітній системі LinuxONE 4 у простому та зручному форматі, що підходить для багатьох центрів обробки даних", - каже Тіна Таркініо, віцепрезидентка з управління продуктами, IBM Z та LinuxONE. "У міру розвитку бізнесу відповідно до змін на ринку, LinuxONE 4 Express може масштабуватися для задоволення зростальних вимог до робочого навантаження і продуктивності, а також пропонувати AI inferencing спільно з критично важливими даними для висхідних випадків використання AI".



Університетський коледж Лондона - один з найбільших університетів Великої Британії, відомий своєю репутацією державної дослідницької установи. Він співпрацює з IBM у створенні стійкої гібридної хмарної платформи для підтримки своїх наукових досліджень.



"Наш Центр передових дослідницьких обчислень необхідний для проведення обчислювальних досліджень у галузі природничих і гуманітарних наук, а також для навчання студентів цифровим технологіям", - каже д-р Овейн Кенуей, керівник відділу дослідницьких обчислень Університетського коледжу Лондона. Ми раді, що LinuxONE 4 Express підтримуватиме робочі навантаження з високим рівнем вводу-виводу, такі як секвенування наступного покоління для біологічних наук, а також роботу в "довірених дослідницьких середовищах" (Trusted Research Environments, TRE), наприклад, робочі навантаження AI на медичних даних". Висока продуктивність і масштабованість системи відповідають нашим найважливішим дослідницьким потребам, а її доступність дасть нам змогу надати її як тестовий стенд як для університетських досліджень, так і для промислових підприємств".



IBM LinuxONE Rockhopper 4, запущений у квітні 2023 року і заснований на процесорі IBM Telum, володіє можливостями, спрямованими на скорочення енергоспоживання і площі центрів обробки даних, забезпечуючи при цьому масштабування, продуктивність і безпеку, необхідні клієнтам. IBM LinuxONE 4 Express, також побудований на процесорі Telum і постачається у форматі для монтажу в стійку, забезпечує високу доступність для клієнтів, що ставлять суворі вимоги до відмовостійкості відповідно до внутрішніх або зовнішніх норм. Фактично, системи IBM LinuxONE 4 Express з GDPS, системою зберігання даних IBM серії DS8000 з HyperSwap і середовищем Red Hat OpenShift Container Platform забезпечують 99,999999% (вісім 9) доступності.



"IBM LinuxONE швидко стає основоположною частиною ширшої історії інфраструктури в IBM", - каже Стівен Діккенс, віцепрезидент і керівник практики в The Futurum Group. "З новим рішенням LinuxONE 4 Express компанія IBM має унікальні можливості для роботи з критично важливими робочими навантаженнями з високим ступенем готовності. Якщо об'єднати це з кібербезпекою системи, то IBM матиме всі шанси на успіх на ринку".



Система вирішує цілу низку нових завдань, з якими стикаються стартапи і малі підприємства, зокрема:



Цифрові активи: IBM LinuxONE 4 Express являє собою захищену платформу з можливостями конфіденційних обчислень, спеціально розроблену для захисту конфіденційних даних, таких як цифрові активи. IBM Secure Execution for Linux - це апаратна технологія безпеки, яка тепер вбудована в IBM LinuxONE 4 Express. Масштабована ізоляція окремих робочих навантажень допоможе захистити не тільки від зовнішніх атак, а й від внутрішніх загроз. Це стосується і використовуваних даних, що є особливо важливим етапом гарантування безпеки при використанні цифрових активів.



Медична візуалізація зі штучним інтелектом: завдяки вбудованому в процесор IBM Telum штучному інтелекту клієнти можуть розміщувати штучний інтелект разом із критично важливими даними в системі LinuxONE, що дає змогу аналізувати дані там, де вони знаходяться. Наприклад, компанії медичного страхування можуть аналізувати великі обсяги медичних карт практично в реальному часі для підтвердження обґрунтованості претензій, що підвищує швидкість прийняття бізнес-рішень.



Консолідація робочих навантажень: IBM LinuxONE 4 Express покликаний допомогти клієнтам спростити свої ІТ-середовища і скоротити витрати шляхом консолідації баз даних в системі LinuxONE. Розроблений для забезпечення значної економії коштів клієнтів з плином часу, клієнти, які переносять робочі навантаження Linux з порівнянних серверів x86 на IBM LinuxONE 4 Express, можуть заощадити понад 52% від загальної вартості володіння протягом 5 років.



За допомогою екосистеми IBM LinuxONE Ecosystem, що включає AquaSecurity, Clari5, Exponential AI, Opollo Technologies, Pennant і Spiking, IBM працює над створенням рішень для сучасних проблем стійкості та кібербезпеки. Для клієнтів, які працюють з даними, основними банківськими операціями та цифровими активами, оптимізована система забезпечення стійкості та безпеки є ключовим фактором захисту конфіденційних даних і стійких цілей організації.



"Ми придбали IBM LinuxONE III Express для проведення пробних концепцій для наших стратегічних клієнтів, і відгуки, які ми отримали на цей момент, були чудовими", - сказав Ейад Альхаббаш, директор групи системних рішень і підтримки IBM в Saudi Business Machines (SBM). "LinuxONE III Express продемонстрував вищу продуктивність порівняно з x86 при виконанні того самого робочого навантаження Red Hat OpenShift, а замовник відзначив зручність використання IBM LinuxONE для управління та експлуатації серверів, систем зберігання даних і мереж".



Нова система IBM LinuxONE 4 Express за ціною від 135 000 дол. надійде в продаж в IBM і у сертифікованих бізнес-партнерів 20 лютого 2024 року. Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків 0

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