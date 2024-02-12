Cadence випустила перше в галузі рішення цифрового двійника для проєктування й аналізу мультифізичних систем

12 февраля 2024 г., 15:35

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Компанія Cadence Design Systems оголосила про випуск платформи Cadence Millennium Enterprise Multiphysics Platform - першого в галузі рішення цифрового двійника, прискореного на базі апаратного і програмного забезпечення (HW/SW), для проєктування й аналізу мультифізичних систем. Перше покоління Cadence Millennium M1, націлене на одну з найбільших можливостей для підвищення продуктивності та ефективності, прискорює високоточне моделювання обчислювальної гідродинаміки (CFD). Це готове рішення, доступне як у хмарі, так і в локальній мережі, включає графічні процесори від провідних постачальників, швидкі міжз'єднання та вдосконалений стек програмного забезпечення Cadence для високоточного CFD, оптимізований для прискорення на GPU і генеративного AI. Примірники Millennium M1 можуть бути об'єднані в єдиний кластер, що дає змогу замовникам досягти безпрецедентного часу виконання замовлення впродовж одного дня і практично лінійної масштабованості під час моделювання складних механічних систем.



Проєктування механічних систем для досягнення нових рівнів продуктивності та ефективності стало ключовим пріоритетом в автомобільній, аерокосмічній та оборонній промисловості (A&D), енергетиці та турбомашинобудуванні. Щоб оптимізувати продуктивність і знизити викиди парникових газів, розробники автомобільних систем зосереджені на підвищенні паливної ефективності, зниженні опору і шуму, а також на збільшенні дальності ходу електромобілів. Підвищення ефективності, скорочення викидів вуглекислого газу і зниження частоти технічного обслуговування - першорядні завдання для інженерів-конструкторів A&D і турбомашин. Для досягнення цих цілей вирішальне значення мають досягнення в галузі технології мультифізичного моделювання. Продуктивність, точність, потужність і прискорені обчислення - все це необхідно для створення цифрового подвійного моделювання, що дає змогу дослідити більше інновацій у конструкції та забезпечує впевненість у тому, що вони працюватимуть так, як задумано, перш ніж братися за розроблення та випробування прототипів.



Платформа Millennium задовольняє ці потреби. Її основні характеристики та переваги включають:



Продуктивність: Поєднання найкращих у своєму класі GPU-прискорювачів CFD із виділеним обладнанням забезпечує продуктивність, еквівалентну суперкомп'ютеру, на GPU до 1000 ядер CPU.

Ефективність: Скорочення часу виконання замовлення з тижнів до кількох годин при 20-кратному підвищенні енергоефективності порівняно з аналогами на CPU.

Точність: Використовуються вирішувачі Cadence Fidelity CFD, що забезпечують точність для розв'язання складних завдань моделювання.

Високопродуктивні обчислення: Побудований на основі розширюваної архітектури та масово масштабованих розв'язувачів Fidelity для забезпечення практично лінійної масштабованості на декількох вузлах GPU.

Цифровий двійник AI: Швидка генерація високоякісних мультифізичних даних дає змогу генеративному AI створювати швидкі та надійні цифрові двійники для візуалізації оптимального рішення з проєктування системи.

Рішення "під ключ": Перше в галузі рішення, що об'єднує обчислення на GPU з сучасними та масштабованими CFD-рішувачами, забезпечуючи оптимізоване середовище для прискореного CFD і багатодисциплінарного проєктування та оптимізації.

Гнучкість: Доступно з GPU від провідних виробників, у хмарі з мінімальною конфігурацією 8 GPU або локально з мінімальною конфігурацією 32 GPU - гнучке та масштабоване рішення для задоволення потреб кожного клієнта в розгортанні.



"Протягом усієї нашої 35-річної історії Cadence приділяла особливу увагу підвищенню продуктивності без втрати точності для найскладніших обчислювальних застосунків. Пропускна спроможність алгоритмів залишається ключовим пріоритетом, і тепер ми використовуємо генеративний AI для збору знань, отриманих з величезної кількості даних проєктування і моделювання", - говорить Бен Гу, корпоративний віцепрезидент Cadence з досліджень і розробок у сфері аналізу мультифізичних систем. Наша платформа Millennium - це гігантський стрибок уперед, що забезпечує безпрецедентне прискорення і масштабованість застосунків цифрового двійника і штучного інтелекту. CFD може значно виграти від підвищення продуктивності та ефективності, а міць Millennium M1 змінить ситуацію в галузях, яким необхідно розробляти більше інновацій і швидше виводити їх на ринок".



Зазначається, платформа Millennium M1 вже доступна для ранніх користувачів.

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