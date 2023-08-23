Arm подала заявку на IPO

23 августа 2023 г., 9:25

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Arm Holdings офіційно повідомила, що подала заявку на IPO, яке, як очікується, стане найбільшим лістингом року.

Як пише Reuters, британська компанія краще за інших пережила спад у мікропроцесорній індустрії та рухається в сегменти, які все ще перебувають на підйомі, такі як хмарні обчислення.

За рік, що закінчився 31 березня, продажі Arm's впали до 2,68 мільярда доларів, головним чином через падіння світових поставок смартфонів. Продажі за квартал, що закінчився 30 червня, впали на 2,5% до 675 млн дол.

Arm заявила, що понад 50% її доходів від роялті за останній фінансовий рік надійшло від продажу смартфонів і побутової електроніки. За даними Counterpoint Research, світовий ринок смартфонів цього року може досягти десятирічного мінімуму.

Помірне зниження доходів Arm, попри значну залежність від смартфонів, свідчить про те, що її ставки за чіп зросли.

Arm не повідомила про кількість акцій, які вона планує продати, і про те, яку оцінку планується отримати.

Агентство Reuters раніше повідомляло, що SoftBank планує продати близько 10% акцій Arm під час IPO та отримати за розробника процесорних платформ від 60 до 70 мільярдів доларів.

"Хоча вони (ринкові умови) виглядають трохи більш спокійними в порівнянні з волатильністю, яка вразила технологічний сектор минулого року, недавня літня слабкість явно підштовхує фірму до того, щоб вивести Arm на біржу раніше, ніж пізніше", - зазначила Сюзанна Стрітер (Susannah Streeter) з Hargreaves Lansdown.

Заснована в 1990 році, Arm була створена як спільне підприємство між Acorn Computers, Apple та VLSI Technology. Компанія котирувалася на Лондонській фондовій біржі та Nasdaq з 1998 року до 2016 року, коли SoftBank викупила її за 32 мільярди доларів.

SoftBank розпочав підготовку до IPO Arm після того, як минулого року угода з Nvidia, яка мала намір викупити розробника за 40 мільярдів доларів зірвалася через заперечення американських та європейських антимонопольних регуляторів.

Arm заробляє гроші на авансових ліцензійних платежах за технологію, а потім на роялті, що сплачується з кожного чипа, проданого клієнтами.

Чіпи Arm's домінують в індустрії смартфонів, але вони також використовуються в ноутбуках Apple і деяких комп'ютерах з операційною системою Windows.

Крім того, її технологія також завоювала 10% ринку хмарних обчислень, де чипи на базі Arm використовуються в мережевих пристроях, а також як центральні процесори в серверах.

Єдине місце, де Arm ще не досягла значних успіхів, - це ринок штучного інтелекту, де провідним гравцем є Nvidia, хоча остання й пропонує процесор на базі Arm як частину одного зі своїх "суперчипів».

Компанія Arm заявила, що 24% її доходів за останній фінансовий рік надійшло з Китаю. Це в цілому відповідає показникам багатьох інших компаній у галузі виробництва мікросхем, але її доходи надходять через Arm China, окрему компанію, в якій вона має лише опосередковану частку в 4,8%.

Arm заявила, що експортний контроль, запроваджений урядами США та Великої Британії, а також загальний спад в китайській економіці означають, що вона очікує зниження доходів від роялті, а також ліцензійних надходжень з Китаю.

У серпні агентство Reuters повідомило, що SoftBank провів переговори з кількома технологічними компаніями, включаючи Amazon.com і Nvidia, які розглядають можливість інвестування в IPO Arm.

Arm заявила, що планує отримати лістинг на біржі Nasdaq і торгувати під тікером "ARM".

Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase і Mizuho Financial Group є провідними андеррайтерами розміщення.

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