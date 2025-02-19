Huawei виводить трьохстулковий смартфон за 3 499 євро на глобальний ринок

19 февраля 2025 г., 12:35

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У вівторок компанія Huawei випустила свій складаний смартфон за межами Китаю, оскільки вона планує повернутися на міжнародні ринки після того, як постраждала від санкцій США, як повідомляє CNBC.

Стартова ціна Mate XT складе 3 499 євро. Huawei ще не оголосила, в яких країнах модель буде доступна та попросила користувачів стежити за місцевими оголошеннями.

Вперше смартфон був випущений в Китаї минулого року і викликав глобальну інтригу, оскільки став першим в історії пристроєм, що складається втричі. Mate XT має дві грані, в яких він може складатися, і може відображати вміст на одному, двох або трьох екранах.

Колись Huawei була серед найбільших виробником смартфонів у світі і кидала виклик Apple і Samsung у преміум-сегменті.

Санкції США, запроваджені у 2019 році, відрізали Huawei доступ до новітніх чіпів та операційної системи Android від Google, що призвело до різкого падіння її частки на ринку. Компанія була майже витіснена з міжнародних ринків, оскільки інші бренди заповнили цю прогалину. Згідно з даними дослідницької компанії International Data Corporation, частка ринку смартфонів Huawei за межами Китаю становить лише 0,3%.

Однак у Китаї частка ринку Huawei зросла до 17% у 2024 році з 12% роком раніше, згідно з даними IDC. Завдяки поверненню, яке почалося наприкінці 2023 року, коли компанія випустила смартфон з досить просунутим чипом. Використання цього компоненту здивувало багатьох, оскільки санкції США протягом останніх кількох років мали на меті саме скоротити доступ Китаю до передових напівпровідникових технологій.

Huawei сподівається повернути цей імпульс на закордонний ринок, зосередившись на пристроях високого класу.

Франциско Джеронімо (Francisco Jeronimo), віце-президент з питань даних та аналітики в IDC, заявив CNBC, що Mate XT не буде продаватися у великих обсягах і, ймовірно, орієнтований на тих, хто хоче показати, що може дозволити собі такий дорогий пристрій. «Я думаю, що вони [Huawei] вважають, що потрійний дисплей може бути унікальною ціннісною пропозицією, і оскільки він дуже дорогий, вони націлені на заможних людей, які більше прагнуть продемонструвати, що у них є гроші, ніж отримати найкращий досвід», - зазначив він.

Проте, навіть якщо Huawei продасть півмільйона одиниць Mate XT, це може принести 1,5 мільярда доларів доходу, додав Джеронімо.

Mate XT стане перевіркою привабливості Huawei за межами Китаю. По-перше, він не використовуватиме операційну систему Android від Google, яка є найпопулярнішою у світі.

У той час як користувачі телефонів Android можуть отримати доступ до мільйонів додатків через Google Play Store, магазин додатків Huawei не пропонує деякі з найпопулярніших додатків Google, на які покладаються люди за межами Китаю, що може зашкодити привабливості Mate XT.

«Відсутність Google все ще залишається «зяючою дірою» для основного міжнародного ринку, особливо для тих, хто платить великі гроші за такий складаний апарат, але хоче користуватися Netflix або Google Play Store, або останніми передовими функціями GenAI Google Gemini», - наголосив Ніл Шах (Neil Shah), партнер Counterpoint Research, в інтерв'ю CNBC.

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