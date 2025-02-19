HP придбає активи розробника «Ai Pin» за 116 млн дол.

19 февраля 2025 г., 13:25

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HP Inc. офіційно повідомила, що придбає активи компанії Humane, розробника спеціальних пристроїв на основі штучного інтелекту. Мов йде про суму у 116 млн дол.

Humane у листопаді 2023 року випустила пристрій Ai Pin, який продавався за $699. Він виглядав подібно до брошки та позиціонувався як замінник смартфона. Користувач міг взаємодіяти з пристроєм за допомогою голосових команд. Замість екрану Ai Pin мав мініатюрний лазерний проектор, який міг відображати різну інформацію на руці користувача. При цьому сервіс вимагав щомісячної передплати в розмірі $24.

Але велика ціна та відсутність чогось такого, що дійсно б не могли зробити більшість смартфонів, не призвели до успішних продажів Ai Pin.

Після того, як єдиний продукт компанії не отримав необхідний відгук від ринку Humane вперше повідомила, що шукає покупця. Це було в травні 2024 року і тоді повідомлялося начебто про оцінку розробника до 1 мільярда доларів.

І ось тепер HP купує у Humane ключові AI-розробки, включно з платформою Cosmos та інтелектуальну власність з більш ніж 300 патентами та відповідними заявками. Крім того до HP перейдуть інженери Humane.

«Ця інвестиція швидко прискорить нашу здатність розробляти нове покоління пристроїв, які безперешкодно виконують запити AI як локально, так і в хмарі, - заявив Туан Тран (Tuan Tran), президент з технологій та інновацій в HP. - AI-платформа Cosmos від Humane, підтримана неймовірною групою інженерів, допоможе нам створити інтелектуальну екосистему на всіх пристроях HP, від комп'ютерів зі штучним інтелектом до розумних принтерів і підключених конференц-румів. Це відкриє нові рівні функціональності для наших клієнтів з використанням можливостей штучного інтелекту».

Згідно з угодою, група інженерів, архітекторів та інноваторів Humane приєднується до відділу технологій та інновацій HP. Нові співробітники Humane сформують під назвою HP IQ, інноваційну АІ-лабораторію, яка буде займатися створенням інтелектуальної екосистеми в продуктах і послугах компанії.

Humane за весь час залучила 230 млн дол. венчурного фінансування за три раунди від LG Technology Ventures, Qualcomm Ventures, Tiger Global Management, Microsoft Corp., Volvo Cars AB, Hudson Bay Capital LP та інших фондів.

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