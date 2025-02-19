IDC: витрати на АІ-інфраструктуру перевищать 200 млрд дол. у найближчі 5 років

19 февраля 2025 г., 11:45

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Згідно з останніми даними IDC глобальний ринок інфраструктури штучного інтелекту знаходиться на шляху до безпрецедентного зростання і до 2028 року перевищить позначку в 200 млрд дол. У першій половині минулого року організації збільшили витрати на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання даних для розгортання AI на 97% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 47,4 млрд дол.

Ринок інфраструктури штучного інтелекту залишається на двозначному рівні з 2019 року, в основному завдяки інвестиціям у сервери для розгортання AI. У першому півріччі на сервери припадало 95% загальних витрат, що на 105% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Інфраструктура AI, розгорнута в хмарних і спільних середовищах, становить 72% від загальних витрат на сервери для AI в першому півріччі 2024 р., оскільки гіперскейлери, провайдери хмарних сервісів і постачальники цифрових послуг розширюють свої можливості. Традиційні підприємства, навпаки, значно відстають у впровадженні локальної AI-інфраструктури.

На сервери з вбудованими прискорювачами припадає 70% загальних витрат на серверну AI-інфраструктуру - зафіксовано ростання на 178% у першій половині 2024 року. IDC прогнозує, що до 2028 року витрати на сервери з прискорювачами перевищать 75% витрат на серверну AI-інфраструктуру, а середньорічний темп приросту складе 42% на 5 років.

Витрати на сховища в інфраструктурі AI обумовлені необхідністю управління великими наборами даних, необхідними для навчання AI-моделей, а також зберігання даних для навчання, контрольних точок і сховищ даних для етапів виводу. У першому півріччі 2024 року ця категорія продемонструвала зростання на 18% у річному обчисленні, причому 40% витрат припадає на хмарні розгортання.

США лідирують на світовому ринку інфраструктури для АІ, з часткою 59%, за ними йдуть КНР (20%), Азійсько-Тихоокеанський регіон (13%) і регіон EMEA (7%). Протягом наступних п'яти років IDC очікує, що КНР зростатиме найшвидшими темпами (35%), за ним будуть США (34%), Азіатсько-Тихоокеанський регіон (21,3%) та EMEA (20,9%). За прогнозами аналітиків, до 2028 року витрати на інфраструктуру штучного інтелекту досягнуть 223 млрд дол., при цьому сервери, розгорнуті в хмарних середовищах, складуть 82% від загального обсягу ринку, а сервери з прискорювачами - близько 74%.

«IDC очікує, що впровадження штучного інтелекту продовжить зростати значними темпами, оскільки гіперскейлери, CSP, приватні компанії та уряди в усьому світі надають йому все більшого пріоритету. Зростаюче занепокоєння щодо енергоспоживання інфраструктури штучного інтелекту стане фактором, який змусить центри обробки даних шукати альтернативи для оптимізації своїх архітектур та мінімізації енергоспоживання», - зазначила Лідіс Фернандес (Lidice Fernandez), віце-президент IDC.

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