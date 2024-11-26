Huawei представила свій «найпотужніший» смартфон Mate 70

26 ноября 2024 г., 17:35

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Офіційно представлений Huawei 26 листопада на церемонії в Пекіні смартфон Mate 70 був названий Річардом Ю (Richard Yu), виконавчим директором і головою групи споживчого бізнесу Huawei, «найпотужнішим» пристроєм компанії. До серії увійшли три моделі - Mate 70, Mate 70 Pro, and Mate 70 Pro+. За повідомленням Huawei, у день анонсу кількість попередніх замовлень новинки перевищила 3,2 млн шт.



Смартфон Mate 70 отримав 6,7-дюймовий LTPO OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і змінною частотою оновлення 1-120 Гц. У Mate 70 Pro і Mate 70 Pro+ діагональ екрана збільшена до 6,9 дюйма при роздільній здатності 1316×2832. Усі дисплеї мають максимальну яскравість 2500 ніт і захищені склом Kunlun Glass 2.



Модель Mate 70 оснащена однією 13-Мп фронтальною камерою з ультрашироким кутом огляду, а в Pro і Pro+ додано 3D-камеру глибини для безпечного розблокування за обличчям. Примітно, що в нових моделях Mate 70 конструктори повернулися до бічних сканерів відбитків пальців, вбудованих у кнопку живлення. У цю кнопку також вбудовані інтелектуальні елементи управління, як-от перемикання спалаху, AI-помічник або вимкнення звуку за подвійного і тривалого натискання.



Huawei використовує змінну діафрагму f/1.4-f/4.0 для 50-Мп основної камери, яка також оснащена OIS. У всіх телефонах до неї приєднується 40-Мп ультраширококутний об'єктив. Mate 70 отримає 12-Мп перископ з 5,5-кратним оптичним зумом, а в моделях Pro і Pro+ встановлений 48-Мп сенсор з 4-кратним оптичним зумом.



На відміну від традиційних датчиків кольору червоний, зелений, зелений, синій (RGGB) або червоний, жовтий, жовтий, синій (RYYB) на телефонах Huawei минулих років, модулі спектральної візуалізації можуть збирати більше даних про колір, що дає змогу підвищити точність кольоровідтворювання, природність відтінків шкіри та краще зберігати тіні. Нові датчики Huawei охоплюють 1,5 млн мультиспектральних каналів. Цей датчик працює в тандемі з іншими камерами, забезпечуючи природну передачу кольору навіть у складних світлових сценах.



Наразі відсутня офіційна інформація про встановлений у новинках процесор. Передбачається, що це SoC, виконаний за технологічним допуском 6 нм на базі техпроцесу SMIC N+3. У ньому є ядро Cortex-X1, що працює на частоті 2,67 ГГц. Якщо в моделях Mate 70 і Mate 70 Pro є 12 ГБ ОЗП, то в Mate 70+ розміщено 16 ГБ оперативної пам'яті.



Телефони постачатимуться з HarmonyOS 4.3 від Huawei, а в майбутньому очікується оновлення до останньої версії HarmonyOS Next.



У Mate 70 встановлений акумулятор місткістю 5300 мАг з дротовою зарядкою 66 Вт і бездротовою на 50 Вт, а в Mate 70 Pro - батарея потужністю 5500 мАг зі швидшою дротовою зарядкою 100 Вт і бездротовою на 80 Вт. Відмінність Mate 70 Pro+ полягає в акумуляторі на 5700 мАг.



Ціна Mate 70 починається з 5499 юанів ($757), Mate 70 Pro - з 6499 юанів ($895), а Mate 70 Pro+ у конфігураціях 16/512 ГБ і 16 ГБ/1 ТБ коштуватиме, відповідно, від 8499 юанів (€1,120) і 9499 юанів (€1,250).

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