На 2024–2025 роки вже законтрактовано БПЛА, засобів РЕБ і робокомплексів на 90 млрд грн

27 ноября 2024 г., 8:15

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Для більш ефективного забезпечення ЗСУ сучасною зброєю, зокрема безпілотниками та роботизованими системами, Міністерство оборони опрацьовує розширення інструментів фінансової підтримки виробників, що також дасть змогу прискорити локалізацію виробництва.

Про це йшлося під час засідання Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів, в якому взяли участь заступник міністра оборони Дмитро Кліменков та директор департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський.

Представники Міноборони обговорили з народними депутатами ефективність розробки та впровадження програм пільгового фінансування та портфельних гарантій для розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

«‎Розширення фінансових інструментів для підтримки українських виробників високотехнологічної зброї критично важливе для зміцнення обороноздатності. Це прискорить локалізацію та збільшить масштаби виробництва, зокрема дронів-діпстрайків, БПЛА, засобів РЕБ і роботизованих комплексів. На 2024–2025 роки вже законтрактовано понад 90 млрд грн: 55% на далекобійні дрони, 37% на інші БПЛА, 6% на РЕБ і 2% на роботизовані комплекси. Такий підхід дозволить ще ефективніше забезпечувати ЗСУ сучасною технікою», – зазначив Дмитро Кліменков.

Гліб Канєвський доповів про реалізацію закупівель високотехнологічних оборонних товарів.

«Інвестиції Міноборони в інноваційні оборонні рішення, такі як безпілотники, роботизовані комплекси та дрони-діпстрайки, спрямовані не лише на посилення обороноздатності, але й на стимулювання розвитку українських технологічних підприємств, створення нових робочих місць і забезпечення стабільного зростання оборонної галузі», - наголосив директор департаменту політики закупівель Міноборони.

Засідання ТСК стало важливою платформою для обміну думками щодо інтеграції досвіду та оптимізації законодавчих механізмів, які сприятимуть розвитку стратегічно важливої галузі.

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