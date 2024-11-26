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Yalantis запустила Sherp, розробника системи управління операційною діяльністю IT-компанії

26 ноября 2024 г., 16:35

Українська IT-компанія Yalantis запустила продуктову компанію Sherp.

Як зазначається, Sherp розробляє all-in-one рішення для управління операційною діяльністю IT-компаній в рамках однієї системи.

Система інтегрує в собі: планування ресурсів компанії, управління персоналом, платформу оцінки компетенцій та управління виплатами.

Підкреслюється, що продукт є профільною системою і націлений саме на IT-індустрію.

ERP, CEP і HRM інтегруються для забезпечення безперебійної передачі даних у режимі реального часу.

Sherp створює єдине озеро даних, яке використовується різними інтерфейсами замкненої екосистеми – Single source of truth.

Рішення враховує потреби кожної ролі в організації – від CEO до проєктних менеджерів та HR, а інтегрованість систем узгоджує операційні процеси з цільовими показниками росту і прибутковості.

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