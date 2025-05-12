Невизначеність з тарифами змусила IDC знизити прогноз світових ІТ-витрат до 5-9%

12 мая 2025 г., 10:25

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IDC розглядає економічний вплив нещодавно запроваджених тарифів, зміни в глобальних ланцюгах поставок, а також переглядає прогноз світових витрат на ІТ. Тепер прогнозується зростання від 5% до 9% на тлі зростаючої невизначеності.

«Споживачі, ймовірно, відчують значний удар від цих тарифів. Ми очікуємо зростання цін на популярну техніку, таку як iPhone та навушники, з потенційним «супутнім» зростанням цін на ПК, пов'язаним з постачанням компонентів. Окрім цін, слід очікувати перебоїв у ланцюжку поставок, що призведе до обмеженого вибору продукції та потенційних затримок. Довгострокові інвестиції в інфраструктуру серверів також можуть сповільнитися, що в кінцевому підсумку вплине на продуктивність сервісів та впровадження нових функцій для споживачів», - сказав Кроуфорд Дель Прете( Crawford Del Prete), президент IDC.

«90-денна затримка з впровадженням тарифів залишила світову економіку в стані невизначеності, принаймні до другої половини 2025 року. Ми в IDC пояснюємо, що все це означає - від короткострокових прогнозів витрат до довгострокової трансформації ланцюжка поставок. Щодо прогнозів ІТ-витрат, впливу тарифної невизначеності на умови ведення бізнесу та загальної трансформації ринку, наше оновлене резюме «Чорної книги» вказує на те, що тарифна невизначеність вже впливає на умови ведення бізнесу в Північній Америці, що призводить до зниження нашого базового прогнозу ІТ-витрат», - сказав Стівен Мінтон (Stephen Minton), віце-президент групи Data & Analytics, IDC.

До того, як IDC знизила свій прогноз глобальних витрат на ІТ до діапазону від 5% до 9% через тарифну невизначеність, попередній базовий прогноз компанії від 31 березня передбачав зростання на 10% у 2025 році.

Але вже на початку квітня 2025 року IDC почала сигналізувати про можливе зниження цього прогнозу через запровадження нових тарифів і опублікувала сценарій зниження, за яким глобальні витрати на ІТ зросли б лише на 5%, на відміну від очікуваних 10% у базовому прогнозі.

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