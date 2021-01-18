Toshiba разработала детектор аппаратных троянов в серверных схемах

18 января 2021 г., 14:20

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В эпоху, когда корпорации и правительства все чаще становятся объектами сложных кибератак, спонсируемых на государственном уровне, Toshiba в сотрудничестве с токийским университетом разработала систему, которая может обнаруживать так называемые шпионские чипы, крошечные, зачастую невидимые невооружённым глазом вредоносные устройства, преднамеренно размещаемые в серверах на этапе их проектирования.

Примерно два года назад сенсацией стало обнаружение шпионских микросхем, преднамеренно установленных в серверы, которые Китай поставлял трём десяткам американских компаний.

Способствовать предотвращению таких инцидентов в дальнейшем сможет, услуга по проверке цепей на присутствие вредоносных «закладок», запущенная недавно дочерним предприятием Toshiba,Toshiba Information Systems.

В основе этой службы лежит HTfinder, детектор аппаратных троянов (другое название чипов-шпионов), созданный компанией при поддержке профессора Нозоми Тогава (戸川望) из Университета Васэда.

Процедура проверки с помощью HTfinder занимает около двух недель. Предполагаемая стоимость её оценивается в два миллиона иен (порядка 20 тысяч долларов), однако окончательная цена может зависеть от типа проверяемого аппаратного обеспечения.

Поскольку конструкция полупроводниковых схем становится всё более сложной, задания по их проектированию всё чаще распределяется между разными участниками. Именно на этом этапе в схемы потенциально могут быть встроены шпионские устройства. Они могут маскироваться под обычные компоненты схемы, но, в любой момент, при получении активирующего сигнала, могут перехватить управление оборудованием или саботировать его работу.

Аппаратные трояны представляют особую опасность поскольку они могут производиться в массовых количествах, а обнаружить их в неактивном состоянии очень трудно.

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