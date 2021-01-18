Конвергентную СУБД Oracle Database 21c можно развернуть как в облаке, так и on-premise

18 января 2021 г., 13:45

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Oracle анонсировала СУБД Oracle Database 21c – актуальную версию конвергентной базы данных. Теперь она доступна в Oracle Cloud, включая бесплатный облачный сервис Always Free Tier для автономной базы данных Oracle Autonomous Database. Новая версия включает более 200 инноваций, в том числе поддержку неизменяемых блокчейн-таблиц, встроенную в СУБД поддержку языка программирования JavaScript, поддержку типа данных JSON в бинарном формате, который встроен в БД, автоматизированное машинное обучение (AutoML) для машинного обучения в базе данных (ML) и поддержку энергонезависимой памяти (Persistent Memory), а также усовершенствования в технологии Oracle Database in-Memory, производительности обработки геоинформации, шардинге, технологии подключаемых баз данных (pluggable database) и безопасности.

В отличие от других СУБД, Oracle Database 21c обеспечивает поддержку различных типов данных (реляционных, JSON, XML, графовых и т.д.), различных видов нагрузки (транзакционной и аналитической), а также поддержку мультиарендной архитектуры (multitenant) – в рамках единой конвергентной СУБД как в облаке, так и on-premise.

Oracle также объявила о доступности Oracle APEX (Application Express) Application Development, нового сервиса в облаке для разработки web-приложений с минимальным созданием исходного кода, для быстрой и простой разработки и развертывания корпоративных приложений, управляемых данными. Данный облачный сервис, позволяет разработчикам создавать современные веб-приложения для компьютеров и мобильных устройств, используя интуитивно понятный графический интерфейс.

Ключевые инновации Oracle Database 21c.

Неизменняемые блокчейн-таблицы. Блокчейн-таблицы обеспечивают преимущества технологии блокчейн в плане безопасности для корпоративных приложений. Технология блокчейн-таблиц является частью платформы Oracle Crypto-Secure Data Management. Блокчейн-таблицы доступны только для вставки, а их строки связаны в блокчейн-цепочку и зашифрованы, что гарантирует их неизменность. Пользователи могут выявлять попытки модификации данных и предотвращать их непосредственно в СУБД Oracle Database. Таким образом, обеспечивается эффективная защита от несанкционированных изменений, которые могли бы внести сотрудники организации или хакеры, выдающие себя за администраторов или пользователей. Блокчейн таблицы – это таблицы, которые хранятся в базе данных, доступ к которым осуществляется с помощью стандартных SQL-запросов. Таблицы поддерживают все аналитические средства СУБД Oracle Database и все технологии выполнения транзакций, благодаря чему этими средствами гораздо удобнее пользоваться, а их возможности шире, чем у существующих реализаций технологии блокчейн. Во всех редакциях СУБД Oracle Database, блокчейн-таблицами можно пользоваться бесплатно – не требуется дополнительного лицензирования.

Встроенная поддержка типа JSON. На протяжении многих лет Oracle предоставляет поддержку выполнения SQL-запросов и индексирования данных в формате JSON. В Oracle Database 21c добавлен новый встроенный тип данных JSON, который позволяет выполнять сканирование в 10 раз быстрее, а обновление – вчетверо быстрее. В целом, как утверждается, эти улучшения повышают скорость работы над данным в формате JSON в СУБД Oracle Database вдвое по сравнению с использованием баз данных MongoDB и AWS DocumentDB (по результатам теста YCSB bencmark). Как и в предыдущих версиях, можно использовать данные JSON в сочетании с другими типами данных, индексировать любые элементы JSON, чтобы быстрее выполнять OLTP-операции, использовать функции параллельной обработки данных для любых форматов и выполнять сложные объединения документов и коллекций JSON, без необходимости использовать для этого отдельный код на уровне приложения.

Технология AutoML для машинного обучения в базе данных. Эта технология автоматически создает и сравнивает модели машинного обучения. Благодаря новому пользовательскому интерфейсу AutoML даже пользователи, которые не являются экспертами, могут применять технологии машинного обучения в работе с базой данных. Oracle также добавила новые алгоритмы обнаружения аномалий, регрессионного анализа и глубокого обучения в библиотеку популярных алгоритмов машинного обучения в базе данных.

Поддержка JavaScript внутри базы данных. Позволяет разработчикам эффективно работать на современных языках программирования. Благодаря технологии Graal Multilingual Engine, которая встроена в СУБД Oracle, можно запускать код обработки данных на JavaScript прямо внутри базы данных, в которой хранятся данные, что устраняет необходимость в дорогостоящем сетевом взаимодействии. Кроме того, пользователи могут легко выполнять SQL-запросы из кода JavaScript, а типы данных JavaScript автоматически преобразуются в типы СУБД Oracle Database.

Поддержка энергонезависимой памяти. Сохраняет файлы данных и журналы транзакций в энергонезависимой памяти (Persistent Memory – PMEM), что значительно повышает производительность операций, связанных с вводом-выводом. SQL-операции работают непосредственно с данными, хранящимися в файловой системе PMEM с прямым доступом, минуя буферный кэш, что устраняет ввода-вывод и необходимость в большом кэше буфера. Кроме того, новые алгоритмы базы данных предотвращают несогласованность данных в PMEM.

Графовые модели с более высокой производительностью. Позволяют моделировать данные на основе отношений, а также исследовать связи и закономерности в социальных сетях, Интернете вещей и т. д. За счет дальнейшей оптимизации можно уменьшить объем необходимой оперативной памяти, необходимый для анализа больших графовых моделей, что позволяет существующим приложениям работать быстрее без каких-либо изменений. Кроме того, пользователи могут создавать или расширять алгоритмы обработки моделей с использованием Java-синтаксиса, которые могут выполняться также эффективно как встроенные алгоритмы, поскольку они скомпилированы с теми же оптимизациями.

Автоматизация Database In-Memory. Oracle поддерживает строчный формат и формат столбцов в памяти, для одной и той же таблицы, поэтому аналитику и транзакции можно одновременно выполнять над одной таблице. Oracle Database 21c вводит функциональность полностью автоматического управления столбцов таблиц в оперативной памяти. Это позволяет упростить работу и повысить эффективность за счет автоматического управления размещением и удалением столбцов в In-Memory Columnar Store, а затем автоматически отслеживать шаблоны использования, и перемещать и удалять объекты из памяти. Кроме того, столбцы автоматически сжимаются в зависимости от шаблонов использования. Oracle Database 21c также использует новые алгоритмы соединения таблиц в памяти (In-Memory Vector Join) для ускорения сложных запросов.

Автоматизация шардинга данных. Встроенная в СУБД Oracle Database технология шардинга данных (Oracle Sharding) обеспечивает масштабируемую производительность и доступность, облегчая международным компаниям задачу соблюдения требований законодательства и регулирующих органов. Шарды (сегменты данных) не имеют между собой общих компонент и могут располагаться как локально, так и в облаке. Чтобы упростить проектирование и использование Oracle Sharding, Oracle Database 21c включает новый инструмент – Sharding Advisor Tool, который анализирует схему текущей базы данных и ее профиль нагрузки, а затем формирует отчеты с рекомендациями по структуре базы данных поддерживающей шардинг, оптимизированной для производительности, масштабируемости и доступности. Резервное копирование и восстановление всех шардов также теперь автоматизировано.

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