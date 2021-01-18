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Qualcomm обновила ультразвуковой подэкранный датчик 3D Sonic Sensor до второго поколения

18 января 2021 г., 15:03
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Qualcomm обновила ультразвуковой подэкранный датчик 3D Sonic Sensor до второго поколения

Компания Qualcomm Technologies представила второе поколение датчиков 3D Sonic Sensor. Заявлено, что по сравнению с представителями первого поколения они работают на 50% быстрее и имеют на 77% большую площадь. Напомним, что датчики первого поколения имели размеры 4×9 мм (площадь поверхности 36 мм2, тогда как линейка второго поколения начнется с датчиков размером 8×8 мм (64 мм2), что на 77% больше. Таким образом, датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor второго поколения охватывает большую поверхность пальца и собирает в 1,7 раза больше биометрических данных. В сочетании с увеличенной на 50% скоростью обработки это позволит существенно быстрее разблокировать устройство.

Отмечается, что высокая эффективность датчиков Qualcomm 3D Sonic Sensor обеспечивается применением новейших технологических достижений и ультразвуковых волн для получения точного изображения папиллярного узора путем трехмерного сканирования гребней, бороздок и пор на поверхности пальца. При этом датчики Qualcomm 3D Sonic Sensor могут сканировать поверхность даже мокрых пальцев сквозь твердые поверхности, такие как стекло и металл.

Другой отличительной чертой датчиков Qualcomm 3D Sonic Sensor является их толщина — 0,2 мм. Она дает OEM-производителям возможность минимизировать форм-фактор мобильных устройств, в том числе с применением гибких безрамочных OLED-дисплеев.

Датчики Qualcomm Technologies Qualcomm 3D Sonic Sensor первого поколения устанавливались во многих флагманских смартфонах, включая линейки Samsung Galaxy S10, Note10, S20 и Note20.

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