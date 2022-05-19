HPE відкриває у Чехії фабрику по виробництву суперкомп’ютерів

19 мая 2022 г., 9:45

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про завершення проєкту в Європі, побудувавши свою першу в регіоні фабрику для випуску високопродуктивних обчислювальних систем (HPC).



Підкреслюється, що на новому сайті будуть вироблятися провідні в галузі системи HPE - спеціально розроблені рішення для наукових досліджень, ініціатив AL/ML та підтримки інновацій.



Нова фабрика, яка стане четвертим із глобальних центрів HPC HPE, буде розташована в Кутній Горі, Чеська Республіка, поруч із наявним європейським майданчиком HPE для виробництва стандартних серверів і СЗД. Виробництво на новому заводі розпочнеться вже влітку 2022 року.



«Коли європейські організації впроваджують суперкомп’ютери нового покоління, вони отримують потужну основу для використання можливостей експоненційного зростання даних для прискорення наукових відкриттів, зміцнення цифрового суверенітету та розблокування інновацій, щоб забезпечити більшу економічну цінність», – заявив Джастін Хотард (Justin Hotard), виконавчий віце-президент і генеральний менеджер напрямку HPC та AI у HPE. - «HPE прагне й надалі підтримувати Європу в цій справі, і наш новий завод HPC у Кутній Горі є ще однією важливою інвестицією, серед інших наших ініціатив у сфері досліджень і розробок, які ми зробили в Європі. Тепер ми можемо виробляти провідні суперкомп’ютери, HPC та системи штучного інтелекту, одночасно підвищуючи життєздатність і стійкість ланцюга постачання».



У заяві йдеться про те, що HPE прагне прискорити лідерство Європи в області суперкомп'ютерів і штучного інтелекту, щоб стимулювати прогрес у складних наукових дослідженнях, які мають вирішальне значення - такі як прогнозування та підготовка до екстремальних погодних явищ, діагностика та лікування захворювань, а також підвищення продовольчої безпеки та стійкості. Отримання доступу до технологій наступного покоління, керованих даними, які відкривають безцінну інформацію та можливості для інновацій AI, також є вкрай необхідним для Європи для досягнення цифрового суверенітету.



HPE має міцну співпрацю в Європі, включаючи EuroHPC JU (ініціативу між ЄС, європейськими країнами та технологічними партнерами з галузі), з метою координації та об’єднання своїх ресурсів для розробки суперкомп’ютерів світового. У співпраці з EuroHPC JU компанія вже спроєктувала та побудувала суперкомп’ютер LUMI для CSC – ІТ-центру науки у Фінляндії. А також суперкомп’ютер Karolina для IT4Innovations у Чеській Республіці.



Крім того, HPE прагне підтримувати місцеві європейські ініціативи в галузі HPC та штучного інтелекту, а також інвестувала в ініціативи R&D, такі як Центр передового досвіду в Греноблі. Останній відкритий для ширшої спільноти вчених, дослідників та інженерів для тестування та створення рішень нового рівня. HPE також розширює свої зусилля для підтримки французької програми «ШІ для людства», оголошеної в березні 2018 року президентом Франції Еммануелем Макроном, для розвитку галузей за допомогою штучного інтелекту та стимулювання економічного зростання. Підтримуючи цю місію, HPE розширила свої партнерські відносини з французькими організаціями у рамках створення суперкомп’ютера Adastra для GENCI-CINES, систем Jean Zay для GENCI та Maison de l'Intelligence Artificielle.



Тепер європейські клієнти отримують локальний сайт для розробки рішень HPC. Фабрика melt продукувати та поставляти дві основні лінії продуктів. Мова йде про системи HPE Apollo, які зі слів виробника, ідеально підходить для вимогливих задач HPC та AI, а також для моделювання та навчання AI. А також суперкомп’ютери HPE Cray EX, які розроблені для забезпечення безпрецедентної продуктивності у вирішення складних наукових завдань.

Кожна з двох ліній продуктів забезпечує наскрізні можливості HPC та AI, що охоплюють можливості обчислень, прискорених обчислень, програмного забезпечення, мереж, зберігання та рідинного охолодження.



Фабрика також розроблена, щоб задовольнити специфічні виробничі вимоги до систем HPC з рідинним охолодженням, які є ідеальними варіантами для високопродуктивних систем. Для підтримки цієї можливості на фабриці підлога, зміцнена, щоб витримувати вагу суперкомп’ютерів HPE Cray EX, яка становить до 3628 кг.



HPE також повідомила, що продовжує довірене партнерство з Foxconn для підтримки роботи нової фабрики. Давній партнер компанії підтримуватиме виробництво продукції та доставку для виконання замовлень клієнтів HPE в Європі.

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