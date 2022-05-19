Тривають роботи з відновлення зв`язку у багатьох областях

19 мая 2022 г., 10:25

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Державна служба спеціального зв'язку повідомила про роботу мобільного зв'язку, інтернету та цифрового телебачення в Україні станом на 18:00 18 травня 2022 року.



Так, оператор lifecell оперативно виявив погіршення зв’язку в Донецькій та Луганській області та перебої у роботі 10 базових станцій. Нині вдалося повністю відновити роботу мережі.



Київстар відновлює мобільний зв`язок на звільненій Харківщині. Покриттям оператора забезпечені населені пункти Старий Салтов, Хотомля, Одноробівка, Кочеток. Також відновлено роботу двох базових станцій у Кулиничах і дев'яти базових станцій у Балаклійському районі Харківської області. У місті Харків знову в строю 20 базових станцій.



Тривають роботи з відновлення мобільного зв`язку в Чернігівській області: зв`язок з’явився у населеному пункті Ріпки. Водночас ремонтні бригади компанії підключили додаткові базові станції у містах Ірпінь і Бородянка на Київщині.



За координації Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку фахівці Укртелекому відновили надання ІР-послуг для абонентів населених пунктів Нова Каховка, Берислав, Горностаївка, Верхній Рогачик на Херсонщині.



Ремонтні бригади компанії також продовжують працювати у різних областях над усуненням наслідків інцидентів для відновлення надання послуг абонентам. Зокрема, тривають роботи на Львівщині та Одещині.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист