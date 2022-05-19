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За минулу добу відновлено електропостачання близько 20,3 тисячам споживачів

19 мая 2022 г., 8:25
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Міністерство енергетики України повідомило, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 20,3 тисячам споживачів.

Зокрема, в Київській області - 7,9 тисячам, Одеській - 3,6 тисячам, Донецькій - 3,4 тисячам, Херсонській - 3,3 тисячам, Харківській - 1,2 тисячам, Миколаївській - 900 споживачам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 18 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 679 населених пунктів, загалом близько 609,6 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 332,7 тисячі споживачів, Луганській – 117,5 тисяч, Харківській — 72,5 тисячі.

Енергосистема України працює синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Частота в мережі підтримується на нормативному рівні 50 Гц. В мережі стабільно працюють всі види електростанцій.

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію і сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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