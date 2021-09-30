HPE представила облачные сервисы для аналитики и защиты данных в рамках HPE GreenLake

30 сентября 2021 г., 15:32

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На специальном мероприятии Hewlett Packard Enterprise представила широкий набор новых облачных сервисов для платформы HPE GreenLake Edge-to-Cloud.



Отмечается, что этот запуск знаменует собой выход HPE на два крупных быстрорастущих рынка программного обеспечения — это рынки комплексной аналитики и защиты данных. Вместе эти инновации еще больше ускоряют трансформацию HPE в компанию, предоставляющую облачные сервисы.



Представленные продукты пополнили портфель облачных решений HPE GreenLake следующими сервисами.



HPE GreenLake for analytics нацелены на модернизацию всех данных и приложений независимо от их расположения: локально, на периферии или в облаке.



HPE GreenLake for data protection – облачные сервисы аварийного восстановления и резервного копирования, которые помогают заказчикам противостоять кибератакам и защищать данные повсюду — от границы сети до облака.

HPE Edge - to - Cloud Adoption Framework – комплексный набор решений и инструментов автоматизации для ускорения процесса достижения повсеместной облачной среды и снижения рисков при переходе к ней.

«Рынок программного обеспечения для больших данных и аналитики, размер которого, по прогнозам компании IDC, превысит 110 млрд долларов к 2023 году, готов к значительным переменам. Заказчики находятся в поисках гибридного решения для корпоративных наборов данных, расположенных как в локальной среде, так и на периферии, — отметил Антонио Нери, президент, генеральный директор HPE. — Именно данные лежат в основе каждой инициативы по модернизации в любой отрасли. Тем не менее компании все еще вынуждены работать с устаревшими аналитическими платформами, в которых отсутствуют встроенные облачные возможности, или принудительно переходить на публичное облако, что требует адаптации к новым процессам и может привести к привязке к определенному поставщику услуг. Новые облачные сервисы HPE GreenLake для аналитики позволят заказчикам преодолеть эти трудности и предоставят им единую платформу для повсеместного объединения и модернизации данных».



HPE Ezmeral Marketplace предлагает теперь широкий набор надежных многофункциональных решений от своих партнеров — независимых поставщиков программного обеспечения, которые позволят заказчикам создавать собственные аналитические инструменты. Среди них: новые системы поддержки от NVIDIA, PepperData и Confluent, а также проекты с открытым исходным кодом, такие как Apache Spark. С момента презентации платформы в мае 2021 года HPE подключила к HPE Ezmeral Marketplace 37 независимых поставщиков ПО.

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