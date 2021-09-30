Спрос на датчики изображений для смартфонов вырос на 10% за полгода

30 сентября 2021 г., 15:05

Мировой рынок датчиков изображений для смартфонов взял очередную высоту – согласно подсчетам Strategy Analytics, его объем в первом полугодии 2021 г. достиг 7 млрд долл., что соответствует росту в пределах 10% "YoY".



Неоспоримое лидерство по-прежнему принадлежит Sony Semiconductor, доля которой в общей выручке рынка увеличилась до 42%. Следом разместились Samsung System LSI и OmniVision Technologies. При этом трем ведущим производителям совместно принадлежит почти 80% рынка.



OEM-производители смартфонов активно осваивают контактные датчики изображений (CIS) высокого и низкого разрешений для собственных мультикамерных продуктов. Ключевыми поставщиками CIS высокого разрешения по итогам рассматриваемого периода оказались Sony, Samsung и OmniVision. При этом, регулярные анонсы и запуск в серию новых крупноформатных контактных датчиков изображений высокого разрешения сохраняет высокий потенциал для дальнейшего роста выручки рынка.

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