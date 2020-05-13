HPE адаптирует свою операционную структуру к смене бизнес-модели

13 мая 2020 г., 12:48

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Исполнительный директор HPE Антонио Нери (Antonio Neri) объявил вчера о необходимости реорганизации управления компанией для того, чтобы лучше позиционировать её в реалиях мира после пандемии. Эта реорганизация напрямую связана с происходящим сейчас переходом HPE на сервисную/подписную модель для всех её продуктов.

«За последние недели я проанализировал нашу организационную структуру, чтобы определить модель, которая наилучшим образом обеспечивала бы наше функционирование и трансформацию, — написал Нери в своем блоге. — Пришло время для организации, в которой каждая из наших бизнес-групп, ориентированная на рыночные тенденции и нашу собственную финансовую сегментацию, будет напрямую отсчитываться передо мной».

Он сообщил об уходе в отставку этим летом технического директора HPE Марка Поттера (Mark Potter), который кроме того возглавляет Hewlett Packard Labs.

Лаборатории перейдут в ведение Пэта Унгаро (Pete Ungaro), а новым CTO и руководителем программного бизнеса компании станет Кумар Шриканти (Kumar Sreekanti). Такие двойные обязанности, по мнению Нери, должны улучшить согласование между дорожными картами HPE в областях инноваций и технологий.



Нери сосредоточит в своих руках бразды непосредственного контроля за деятельностью лидеров семи ключевых бизнес-групп HPE, а именно: Прадипа Кумара (Pradeep Kumar) — Pointnext Technology Services; Нила Макдональда (Neil MacDonald) — вычислительный бизнес HPE; Тома Блэка (Tom Black) — решения для хранения данных; Кэрти Мелькоте (Keerti Melkote) — группа HPE Intelligent Edge; Ирва Розмана (Irv Rothman) — финансовые сервисы HPE; Пэта Унгаро — высокопроизводительные вычисления (HPC) и ответственные решения; Кейт Уайт (Keith White), главы новой группы GreenLake Cloud Services.

В состав «стратегического» управляющего комитета компании включены пять глобальных функциональных лидеров HPE: Джим Джексон (Jim Jackson), директор по маркетингу; Алан Мэй (Alan May), директор по персоналу; Тарек Роббиати (Tarek Robbiati), финансовый директор; Джон Шульц (John Schultz), директор по правовым и административным вопросам и глава отдела трансформации HPE; Дженнифер Темпл (Jennifer Temple), директор по коммуникациям.

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