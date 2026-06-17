Uklon почав тестувати власний маркетплейс

17 июня 2026 г., 17:25

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Сервіс замовлення авто Uklon запустив у власному однойменному застосунку маркетплейс. Першою категорією стали «Квіти» – наразі послуга доступна у Києві. Щоб оформити замовлення, користувачеві достатньо обрати магазин, додати позицію до кошика та підтвердити оплату – замовлення доставляється на вказану адресу. Швидка доставка водіями-партнерами сервісу Uklon та широкий радіус охоплення забезпечують доступ до більшого вибору магазинів.

Запуск є частиною стратегії масштабування екосистеми компанії: маркетплейс формує новий канал монетизації доставки та розширює сценарії використання застосунку для наявної бази користувачів. Для магазинів-партнерів платформа відкриває доступ до активної лояльної аудиторії та новий канал продажів без власної логістики. Пілотна модель відпрацьовується на флористичному напрямку з подальшим розширенням асортименту маркетплейсу.

«Запуск маркетплейсу – це продовження реалізації нашої стратегії переходу від монопродукту до екосистеми комплементарних сервісів. Це вже шостий продукт у застосунку – поряд із поїздками, доставкою, купівлею автобусних квитків та електросамокатами. Ми починаємо з категорії «Квіти», і будемо розширювати маркетплейс у міру зростання попиту та появи нових релевантних категорій», – зазначив Сергій Гришков, CEO Uklon.

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