 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Uklon почав тестувати власний маркетплейс

17 июня 2026 г., 17:25
0 
 

Uklon почав тестувати власний маркетплейс з категорії «Квіти»

Сервіс замовлення авто Uklon запустив у власному однойменному застосунку маркетплейс. Першою категорією стали «Квіти» – наразі послуга доступна у Києві. Щоб оформити замовлення, користувачеві достатньо обрати магазин, додати позицію до кошика та підтвердити оплату – замовлення доставляється на вказану адресу. Швидка доставка водіями-партнерами сервісу Uklon та широкий радіус охоплення забезпечують доступ до більшого вибору магазинів.

Запуск є частиною стратегії масштабування екосистеми компанії: маркетплейс формує новий канал монетизації доставки та розширює сценарії використання застосунку для наявної бази користувачів. Для магазинів-партнерів платформа відкриває доступ до активної лояльної аудиторії та новий канал продажів без власної логістики. Пілотна модель відпрацьовується на флористичному напрямку з подальшим розширенням асортименту маркетплейсу.

«Запуск маркетплейсу – це продовження реалізації нашої стратегії переходу від монопродукту до екосистеми комплементарних сервісів. Це вже шостий продукт у застосунку – поряд із поїздками, доставкою, купівлею автобусних квитків та електросамокатами. Ми починаємо з категорії «Квіти», і будемо розширювати маркетплейс у міру зростання попиту та появи нових релевантних категорій», – зазначив Сергій Гришков, CEO Uklon.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  