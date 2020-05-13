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Квантовое машинное обучение ускорит поиск лекарства от COVID-19

13 мая 2020 г., 13:25
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Квантовое машинное обучение ускорит поиск лекарства от COVID-19

Исследователи из Пенсильванского университета (Penn State) рассказали о новаторском проекте, в котором они пытаются использовать для поисков методов лечения инфекции COVID-19 революционную технологию, зарождающуюся на стыке областей машинного обучения и квантовой физики.

Квантовое машинное обучение по их мнению может оказаться наиболее высокопроизводительным и экономичным подходом к открытию фармацевтических препаратов путем быстрого генерирования сложных химических соединений. В настоящее время идею лекарства от её рыночной реализации отделяют от пяти до десяти лет и затраты, оцениваемые в миллиарды долларов.

Ранее та же команда Penn State занималась разработкой инструментария для решения проблем комбинаторной оптимизации с использованием квантовых вычислений. Открытие лекарств, по их словам, сводится к тому же классу задач, которые они решали ранее. Это позволило перенацелить уже имеющийся у них набор инструментов на обнаружение способов лечения от COVID-19.

«Применение методов ИИ для открытия лекарств — это совершенно новое направление, — говорит Сваруп Гош (Swaroop Ghosh), доцент электротехники и ИТ. — Самая большая трудность заключается в том, что поиск неизвестного решения ведётся с использованием технологий, которые еще только формируются, то есть квантовых вычислений и квантового машинного обучения. Мы оптимистично оцениваем перспективы квантовых вычислений в решении данной критической проблемы и вносим в это свой посильный вклад».


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