HP ZCentral 4R — новая стоечная рабочая станция в форм-факторе 1U

11 сентября 2020 г., 13:25

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Компания HP представила ZCentral 4R, которая, по заявлению производителя, является самой мощной в мире рабочей станцией в форм-факторе 1U для монтажа в стойку Она предназначена для использования в таких сферах, как: мультимедиа, развлечения, разработка продукции, анализ данных и здравоохранение.

Новинка оснащена новейшими процессорами Intel Xeon W (до 18 процессорных ядер) с возможностью установки графики вплоть до NVIDIA Quadro RTX 8000. С ее помощью удаленные сотрудники получают производительность профессионального уровня с возможностью запуска ресурсоемких, в том числе ISV-сертифицированных приложений. Кроме того, в решении ZCentral 4R реализована многоуровневая защита: закрываемая на ключ внешняя фронтальная панель, предустановлен программный пакет HP Security Suite, и все это — в дополнение к физически защищенному серверному шкафу.

Модель HP ZCentral 4R вмещает в 4 раза больше модулей по сравнению с рабочей станцией Z4 аналогичной конфигурации. Это означает, что ИТ-менеджеры могут предложить еще большему числу удаленных пользователей доступ к высокопроизводительной рабочей станции практически с любого конечного устройства.

HP ZCentral — это решение для удаленного доступа с любого устройства к вычислительной и графической мощи рабочей станции от единого поставщика, которое при использовании вместе с системой ZCentral 4R предлагает сотрудникам расширенные возможности для творчества и реализации совместных проектов, где бы они ни находились. Представленные обновления помогают решить две основные ИТ-задачи: одновременное управление сразу несколькими удаленными устройствами и минимизацию рисков кибератак из-за большого количества удаленных конечных устройств.

Решение ZCentral Connect призвано обеспечить ИТ-подразделения гибкостью при удаленной работе и позволяет с управлять подключениями пользователей, централизованно распределяя вычислительные ресурсы рабочей станции. Решение ZCentral Connect предлагает повышенный уровень безопасности для предотвращения неуправляемых подключений, отслеживания текущего состояния и исправности компонентов рабочей станции в режиме реального времени, а также для управления LED-маяками, что экономит время ИТ-специалистов, занимающихся внедрением ZCentral.

ZCentral Remote Boost предлагает расширенные инструменты для цифрового рисования с предварительным просмотром улучшенного дисплея и планшета Wacom. Это позволяет художникам, дизайнерам и инженерам использовать рукописный ввод тогда, когда это необходимо.

Решение ZCentral в сочетании с предложением HP Device as a Service («Устройство как услуга») предоставляет еще больше настраиваемых параметров пользовательских конфигураций и выбора сервисных опций. Благодаря аналитике графического процессора с помощью HP TechPulse решение предоставляет ценные данные об оборудовании, программном обеспечении и безопасности. Все это помогает ИТ-подразделениям принимать более эффективные решения по управлению своим парком оборудования, а также обеспечивает гибкие, индивидуальные предложения с упрощенными процессами закупки, внедрения и развертывания.

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